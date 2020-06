O BrLab, único laboratório internacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil, abriu as inscrições para a sua décima edição. Os produtores e diretores interessados podem inscrever seus projetos gratuitamente através do site www.brlab.com.br, até o dia 6 de julho. A distribuidora Vitrine Filmes, parceira do BrLab desde a primeira edição, neste ano, outorgará três prêmios aos projetos participantes do evento, no valor total de R$510 mil. Também oferecem prêmios a Globo Filmes (Prêmio Desenvolvimento Globo Filmes no valor de R$110 mil) e o Projeto Paradiso (Prêmio Incubadora Paradiso no valor de R$30 mil).

O evento recebe inscrições de projetos de longa-metragem de ficção de qualquer país da região Ibero-Americana desde que já tenham definidos diretor e produtor, pois ambos devem participar integralmente das atividades do workshop.

A décima edição do BrLab acontecerá de 5 a 27 de novembro, com sua programação majoritariamente online como medida de segurança em decorrência da pandemia da COVID-19. Dessa forma, a necessária participação de profissionais de diversos países que caracterizam a programação e atividades do evento poderá ser mantida. Os projetos recebem consultoria de profissionais como Agustina Llambi Campbell (produtora, Argentina), Albertina Carri (cineasta, Argentina), Giancarlo Nasi (produtor, Chile), Mariana Rondón (cineasta, Venezuela), Paula Astorga (cineasta, México), Iana Paro (roteirista, Brasil), entre outros profissionais que complementam o time de tutoras e palestrantes.

Segundo Rafael Sampaio, diretor do BrLab, nesta décima edição do evento, além da realização do workshop principal para projetos em desenvolvimentos, o BrLab promoverá a terceira edição do 3 Puertos Montagem – BrLab, um workshop de montagem para obras já filmadas, realizado com a plataforma internacional 3 PUERTOS CINE, e a terceira edição de um pioneiro Workshop em Estratégias de Audiência para projetos em fase de desenvolvimento da Incubadora Paradiso, atividade organizada em parceria com o Projeto Paradiso. Já com foco no treinamento de profissionais de distribuição, programação e marketing o evento recebe novamente o São Paulo Locarno Industry Academy, organizado em parceria com o festival suíço e apoio do Programa Ibermedia.

Além dos workshops, o evento também promoverá, como todos os anos, uma programação especial aberta ao público que reúne com diversos debates, palestras e masterclasses (neste ano exclusivamente através de streaming) que são parte do BrPlot – Encontro de Roteiristas, programação cujo conteúdo é focado em questões do roteiro e da narrativa audiovisual e do REACH – Encontro Internacional Sobre Audiência, um seminário Internacional que traz discussões com foco maior na etapa de comercialização e distribuição, mas que busca refletir como um melhor entendimento da audiência pode impactar positivamente toda a cadeia de produção audiovisual.

Além de passarem por consultorias de roteiro, direção, produção e distribuição com renomados profissionais, ao final do evento, os participantes do laboratório ainda concorrem a diversos prêmios oferecidos por empresas e instituições parceiras. Pela primeira vez, a distribuidora Vitrine Filmes entregará o Prêmio Vitrine Filmes – Programa Novos Clássicos do Cinema Brasileiro, que consiste no investimento R$400 mil como Start Money em um projeto brasileiro ou estrangeiro coproduzido com o Brasil. Também são oferecidos o Prêmio Desenvolvimento Globo Filmes no valor de R$110 mil e o Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes também no valor de R$110 mil. A distribuidora Vitrine Filmes – parceira do BrLab desde a primeira edição – entrega ainda um terceiro prêmio destinado à projetos estrangeiros, o Prêmio Aquisição Vitrine Filmes que consiste no compromisso de distribuição futura de um projeto estrangeiro em território brasileiro. O Projeto Paradiso, que também patrocina parte das atividades do BrLab, oferece o Prêmio Incubadora Paradiso no valor de R$30 mil para um(a) do(a)s roteiristas de projetos brasileiros. Os eventos internacionais PopUp Residency, Torino FIlm Lab e Cinéma en Développement de Toulouse selecionam dentre os participantes do BrLab alguns projetos para participarem de suas concorridas atividades, e empresas como Cesnik, Quintino & Salinas Advogados e C/as4atro oferecem horas de assessoria jurídica e assessoria em produção executiva, respectivamente.

O BrLab é uma atividade desenvolvida pela Klaxon Cultura Audiovisual, com patrocínio da Spcine, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, do Projeto Paradiso, e do Programa Ibermedia. Suas atividades acontecem também graças ao apoio da Vitrine Filmes, Globo FIlmes, C/as4atro, Cesnik Quintino & Salinas Advogados, Brazilian Content, API, BRAVI, APRO, ABRA, 3Puertos Cine, Locarno International Film Festival, Torino Film Lab, Festival Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse (Cinéma en Développement), PopUP Residency, European Audiovisual Entrepreneurs, Embaixada da França no Brasil, Consulado Geral de Israel em São Paulo, Imprensa Mahon, LATAM Cinema, Revista de CINEMA, entre outros.