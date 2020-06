© Aline Arruda

Estreia no dia 19 de junho, só na Netflix, a segunda temporada do drama de época Coisa Mais Linda, produzido pela Prodigo Films. Malu (Maria Casadevall) continua sendo a mulher determinada, mãe dedicada e amiga leal que conhecemos na primeira temporada. No entanto, agora ela tem uma força ardente, alimentada por um grande trauma, se tornando mais forte, sem filtro e desinibida. Já Thereza (Mel Lisboa) opta por dedicar-se à casa e família, mas não demora muito para sentir falta de outra realização: o trabalho, desta vez, em uma rádio. Antes de seu casamento, Adélia (Pathy Dejesus) pensa muito em sua infância e em seu pai, Duque (Val Perré). Ela quer começar do zero com Capitão e seguir em frente para sempre. Enquanto isso, sua irmã, Ivone (Larissa Nunes), passa de uma adolescente típica a uma talentosa aspirante à artista, que terá a chance de provar sua capacidade para uma indústria ainda dominada por homens, com a ajuda de Malu.

Também retornam nesta temporada Fernanda Vasconcellos, como Lígia; Ícaro Silva, como Capitão; Leandro Lima, como Chico; Gustavo Machado, como Roberto; Alexandre Cioletti, como Nelson; e Gustavo Vaz, como Augusto. Entre os novos integrantes, além de Perré, estão Breno Ferreira, Eliana Pittman, Angelo Paes Leme, Alejandro Claveaux e Kiko Bertholini.

Serão seis episódios de 50 minutos cada, produzidos por Beto Gauss e Francesco Civita, repetindo a dobradinha da primeira temporada. A criação é de Heather Roth e Giuliano Cedroni. Roth também assina o roteiro com Patricia Corso e Mariana Tesch. A direção geral é de Caito Ortiz, com Julia Rezende à frente de parte dos episódios.