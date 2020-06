Dando continuidade à série Quintas às 19h, realizada pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) com o apoio do ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, o tema do webinar desta semana, dia 18 de junho, será “Narrativas para as Novas Gerações”. O encontro irá abordar a mudança no comportamento, relacionamentos entre gerações e consumo de conteúdo gerado pela pandemia e pelo isolamento social. A série propõe reflexões e levanta os diversos aspectos relacionados às questões estruturais do audiovisual em um inédito momento da indústria mundial do entretenimento.

Os convidados desta edição são Célia Catunda, sócia e diretora de criação da TV PinGuim, Rosane Svartman, sócia, diretora e roteirista da Raccord Produções, e Adriano Schmid, diretor sênior de produção da Discovery Networks International. A mediação será feita por Kiko Mistrorigo, da TV PinGuim.

O propósito é dialogar e unir pensamentos para auxiliar na proposição de ações, compartilhamento de informações, identificação de tendências e networking no mercado audiovisual.

Os webinars são semanais e acontecem pela plataforma Zoom. O evento é gratuito, com foco em produtores, roteiristas, criadores, diretores, executivos do mercado, representantes de canais e plataformas, exibidores, estudantes e demais stakeholders da indústria audiovisual. Cada encontro tem uma hora de duração e os participantes podem interagir com os palestrantes.

No dia 25 de junho, será realizada uma nova edição com o tema “Narrativas do Novo Real”, abordando o gênero documentário. As inscrições serão abertas e os convidados anunciados em breve.

Mais informações e inscrições para o encontro do dia 18 de junho aqui.