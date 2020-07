Dário sofre pela dificuldade em se recuperar de um acontecimento assustador de seu passado. Ao se aproximar da menina Sofia, as emoções e a culpa tomam conta da vida de Dário, a partir das sensações estranhas e perturbadoras que a menina causa nas pessoas ao seu redor. Atormentado, ele precisa encarar o passado e o mistério envolvendo a família de Sofia.

Esta é a trama de “Disforia”, dirigido por Lucas Cassales, que estreia na Amazon Prime, no dia 22 de julho, com distribuição da Lança Filmes, que realizará um debate, através do Lança Conversa, com a equipe e webnários gratuitos sobre a produção do longa, no Youtube e Facebook da Lança Filmes.

Vão participar a produtora executiva Mariana Mêmis Muller, o diretor Lucas Cassales e os atores Rafael Sieg, Isabella Lima e Juliana Wolkmer. A mediação será da crítica de cinema Juliana Costa. O apoio é do Iecine (Instituto Estadual de Cinema) e da Cinemateca Paulo Amorim, que retransmitirão o debate nas suas redes sociais.

E, para estudantes e admiradores do cinema, a distribuidora vai promover webinários gratuitos nos dias 22, 23 e 24, às 13h30. Os temas serão divididos por dias: cada dia focado em um núcleo da produção do filme. Para fazer a inscrição no webinário será necessário preencher o formulário disponibilizado nas redes sociais da distribuidora. A transmissão será via Zoom.