Com 832 filmes inscritos no 24º Festival de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2020 e com dificuldade de patrocínio, a organização do evento lançou a Campanha de Financiamento Coletivo #SomosTodosFAMdeCinema.

O FAM é um dos 15 festivais mais antigos do Brasil e sempre foi feito com muita emoção, esforço e convicção da importância do cinema na vida de todos. Este ano, o festival foi planejado em formato “híbrido” – on-line e presencial, principalmente em tempo real –, em plataforma digital, sessão de cinema, debates com realizadores, ações do mercado de coprodução, formação profissional e, se os protocolos de saúde permitirem, projeções ao ar livre, de 24 a 30 de setembro. Cumprindo o papel educador do festival, após a pandemia, estão programadas exibições com palestras em associações de bairro da Grande Florianópolis, Santa Catarina.

O FAM foi contemplado com o Prêmio Catarinense de Cinema de 2019, na linha Arranjos Regionais, fundo de recursos originados pelo próprio setor. Porém, a ANCINE deu início ao processo de contratação há poucos dias e ainda não existe a certeza do recebimento do recurso.

O projeto também está apto para captação na Lei Federal de Incentivo à Cultura, já tendo o apoio da Celesc, entretanto, na situação atual, muitas empresas paralisaram todos os patrocínios via lei de incentivo.

O setor audiovisual também enfrenta grandes dificuldades, por isso os recursos da campanha contemplam a remuneração de todos os colaboradores, selecionadores, palestrantes e todos os filmes selecionados. Os valores de remuneração evoluem conforme as metas atingidas.

Para contribuir com a campanha #SomosTodosFAMdeCinema basta acessar o link https://benfeitoria.com/famdetodos?ref=rel05pt.