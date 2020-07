O grande vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 2015, Francofonia: Louvre sob Ocupação, do cineasta Alexander Sokurov, diretor dos filmes Arca Russa e Fausto, está disponível na plataforma do Sesc Digital, até o dia 16 de agosto, gratuitamente.

No filme, dois homens extraordinários: Jacques Jaujard, diretor do Louvre, e o Conde Wolff-Metternich, general da ocupação nazista em Paris. Inimigos e posteriormente colaboradores, formaram uma aliança que seria a força por trás da preservação de tesouros do museu francês. Explorando as relações entre arte e poder, o longa mostra o Museu do Louvre como um exemplo vivo da nossa civilização. Misturando elemento de documentário e ficção, o mestre russo Aleksander Sokurov reflete sobre o papel da arte em meio ao um dos conflitos mais sangrentos já vistos.

O Sesc Digital, do Sesc São Paulo apresenta uma série dedicada à sétima arte, o Cinema #EmCasaComSesc, com exibição de filmes em streaming e curadoria do CineSesc. Toda semana são disponibilizados quatro novos títulos, entre longas e documentários, nacionais e estrangeiros, clássicos e contemporâneos, para todas as idades, sempre a partir de quinta-feira, com acesso gratuito a qualquer hora do dia e sem necessidade de cadastro. Os filmes têm permanência temporária na Plataforma Sesc Digital.