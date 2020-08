A 15a CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, a ser realizada de 3 a 7 de setembro, único evento no circuito de mostras e festivais audiovisuais a enfocar a preservação audiovisual, memória, história e a tratar o cinema como patrimônio, está com inscrições abertas para seu Programa de Formação Audiovisual. Devido à pandemia de Covid-19, todas as atividades do evento serão realizadas em ambiente digital, mantendo o mesmo propósito e conceito das edições realizadas presencialmente.

Para esta edição, a CineOP promove quatro oficinas com oferta de 140 vagas a serem preenchidas por ordem de inscrição. É permitida apenas uma inscrição por pessoa. Os interessados podem se inscrever até 21 de agosto ou até se esgotarem as vagas, pelo site oficial do evento (www.cineop.com.br), escolhendo uma entre as seguintes modalidades: as oficinas “Como educar as crianças no mundo das telas?”, “Realização Audiovisual para Web”, “A Criação de Mundos em Roteiros Audiovisuais para Multiplataforma” e “Planejamento de Produção de Séries”.

De 4 a 7 de setembro, das 10 às 13 horas, a produtora e consultora Mariana Brasil será a responsável pela oficina “Planejamento de Produção de Séries”, com oferta de 30 vagas, para interessados a partir de 18 anos. A atividade tem como objetivo apresentar de forma prática um “pensamento de produção”, ou seja, a partir de um roteiro, projeto etc., como preparar seu orçamento e cronograma de execução. O foco será uma série de TV de ficção simples, mas que servirá como base para a construção do raciocínio de produção e servirá para produções de séries de documentário e variedades também.

Também nos dias 4 a 7 de setembro, das 16 às 18 horas, o cineasta, documentarista, diretor de produção e de séries de TV, Sérgio Rossini, será responsável pela oficina “Realização Audiovisual para Web”, com a oferta de 50 vagas, para interessados de 16 a 25 anos. A oficina online abrirá o horizonte profissional dos jovens em formação, desenvolver a sensibilidade e exercitar a criatividade dos alunos, com o objetivo de prepará-los para criarem, produzirem e difundirem seus próprios conteúdos na internet (Youtube, Vimeo ou outras plataformas), gerando receita de monetização e anúncios ou patrocínio, fazendo desse mecanismo um negócio, uma vitrine e uma fonte de renda, mas também um objeto de realização e desenvolvimento pessoal.

Na mesma data, das 14 às 16 horas, o roteirista, consultor e professor universitário Gustavo Padovani ministrará a oficina “A Criação de Mundos em Roteiros Audiovisuais para Multiplataforma”. Serão oferecidas 30 vagas, para participantes a partir de 18 anos. O objetivo da oficina é trabalhar com análises das obras audiovisuais e seus mundos narrativos multiplataforma, assim como desenvolver modelos e práticas de escrita para que seus participantes possam criar roteiros audiovisuais inovadores e integrados. A oficina propõe reconfigurações entre os mais diversos objetos da audiovisual por meio da criação. Ao abordar também a viabilidade financeira dos projetos audiovisuais, a oficina tem o intuito de demonstrar que a prática da criação de mundos abarca roteiros com orçamentos muitos distintos, assim como pode ser trabalhada em uma grande diversidade de gêneros narrativos e dentro de uma dimensão ficcional ou não-ficcional.

A oficina “Como educar as crianças no mundo das telas?”, será ministrada pelo educador audiovisual, artista transmídia e diretor de filmes Igor Amin. Nesta opção, serão oferecidas 30 vagas para maiores de 18 anos. A atividade será realizada entre os dias 4 a 6 de setembro de 2020 – sexta a domingo, das 17 às 20 horas. A oficina busca apresentar ferramentas digitais para a promoção de uma relação saudável das infâncias com as telas diante o esforço de nos tornarmos pais, mães e professores educados audiovisualmente. Serão apresentadas quais habilidades e atitudes podemos desenvolver para que o audiovisual seja utilizado de forma eficiente em prol da conscientização, do desenvolvimento socioemocional e interpessoal. E como promover processos de ensino-aprendizagem na escola, em casa ou na sociedade ao utilizarmos as telas como meio para a emancipação do olhar de quem somos e o que podemos fazer pelo mundo.