A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE divulgaram, nesta terça-feira, 18 de agosto, o resultado da habilitação preliminar do Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor (PEAPE), que destina R$ 8,5 milhões de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) ao segmento. O apoio não reembolsável foi pensado para preservar empregos, atender às pequenas empresas locais, e para manter o parque exibidor brasileiro.

Até o momento, foram contemplados 78% dos complexos com até 4 salas, o que corresponde a 533 salas de cinema e 252 complexos de exibição, localizados em 23 unidades federativas e no Distrito Federal. A projeção é que mais de 8 mil empregos diretos sejam preservados nas localidades atendidas, que vão desde capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, a pequenas cidades das cinco regiões do país. Locais como Cambuí e Caratinga, em Minas Gerais, Campo Mourão, no Paraná e Redenção, no Pará, conseguirão, por meio do auxílio, manter empregos e os cinemas locais. Os recursos podem ser usados para custear folha de pagamento, serviços terceirizados, fornecedores de equipamentos e despesas correntes relativas ao funcionamento das salas.

Os proponentes inabilitados terão o prazo de 10 dias úteis para interposição de recurso.