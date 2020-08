Com o objetivo de disseminar a cultura dos Direitos Humanos e democratizar o acesso à cultura por meio de obras cinematográficas, o Instituto Cultura em Movimento acaba de abrir as inscrições para o Circuito Difusão Cinema e Direitos Humanos. O Circuito irá distribuir mil kits, contendo DVDs com 10 filmes entre curtas, médias e longas-metragens para instituições e espaços culturais de todo o Brasil.

Podem se inscrever associações de bairros, bibliotecas, cineclubes, institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, museus, pontos de cultura, sindicatos, telecentros, unidades de ensino da educação básica, unidades do “Sistema S”, universidades, embaixadas e consulados brasileiros. A inscrições devem ser feitas no endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=56964.

Para participar do projeto, as instituições devem ter espaço apropriado e acessível para a realização de sessões em formato digital, equipamentos necessários à exibição (aparelho de DVD, projetor e sonorização), capacidade para organizar as sessões, divulgar o projeto em sua localidade e mobilizar público.

Os filmes estão em fase de seleção e os títulos serão divulgados até o dia 30 de setembro. Os kits serão distribuídos a partir do dia 15 de dezembro e todas as obras serão enviadas com closed caption, audiodescrição e libras, já que uma das premissas do Circuito é a acessibilidade.

O Circuito Difusão Cinema e Direitos Humanos é uma realização da Secretaria Especial de Cultura e Ministério da Cidadania, e tem produção do Instituto Cultura Em Movimento – ICEM.