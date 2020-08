A Expocine 2020, que este ano acontecerá virtualmente em 15 e 16 de outubro, já tem confirmada a participação de grandes players do mercado, como Walt Disney Pictures, Warner Bros, Paris Filmes, Galeria Distribuidora e Vitrine Filmes, entre outros. As distribuidoras estarão presentes para fazer negócios e acompanhar as apresentações de pitchings de projetos de longa-metragem que serão apresentados durante o evento. Grandes produtoras nacionais, como Conspiração, Migdal Filmes e Hungry Man também já garantiram presença.

Além deles, quem estiver credenciado na Expocine 2020 terá a oportunidade de ouvir um dos mais importantes executivos do mercado de exibição tratar de temas como os caminhos dos cinemas pós-pandemia, o impacto dos meses fechados sobre os números do maior mercado do mundo, e como os cinemas americanos estão se adaptando para os novos protocolos. John Fithian, presidente da NATO (National Association of Theatre Owners), será um dos keynotes da maior convenção do audiovisual brasileiro.

A compra de credenciais para o evento pode ser realizada no site https://www.expocine.com.br/inscreva_se.

O evento apresenta ainda uma oportunidade única para produtores, roteiristas e até mesmo estudantes apresentarem seus projetos para alguns dos mais importantes players do mercado. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 25 de setembro, no site https://www.expocine.com.br/pg-pitching. Quem fizer a inscrição para o Pitching estará, automaticamente, credenciado para participar de todo o evento, que terá duas salas virtuais, uma dedicada exclusivamente para as distribuidoras e outra para workshops, debates e pitchings de projetos audiovisuais. Os 12 projetos selecionados para o Pitching terão até 15 minutos para a apresentação.