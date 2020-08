O longa “Depois a Louca Sou Eu”, inspirado no livro homônimo e autobiográfico da escritora Tati Bernardi, é o tema de bate-papo ao vivo com a protagonista Débora Falabella e a diretora Julia Rezende, nesta quinta, 6 de agosto, às 18h, no instagram da Globo Filmes. Esta é a sétima live realizada pela coprodutora durante a pandemia, destacando títulos inéditos e com o objetivo de manter a aquecida a relação do cinema nacional com o público em geral.

Na trama do filme, a escritora Dani (Débora Falabella) tenta levar uma vida normal apesar das crises de ansiedade que a acompanham desde a infância. Suas ideias e medos afetam seu cotidiano e os seus relacionamentos com todos, inclusive com a mãe superprotetora.

A situação vivida pela personagem tem um paralelo com o momento atual e, pensando nisso, diretora e atriz se juntaram para criar a webserie “Diário de uma Quarentena” que rendeu seis vídeos e cerca de 5 milhões de views. Julia dirigiu Débora remotamente, que interpretou mais uma vez a personagem do filme, só que isolada em plena quarentena.

“Depois a Louca Sou Eu” reúne também no elenco Yara de Novaes, Gustavo Vaz, Duda Batista, Romulo Arantes Neto, Evandro Mesquita, Cristina Pereira, Debora Lamm e Beatriz Oblasser. Produzido por Mariza Leão, o longa é uma coprodução da Miravista, Globo Filmes e Telecine. A distribuição é da Paris Filmes.