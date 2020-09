Sabores do Templo – A Simplicidade da Cura

O melhor do cinema internacional à disposição de todos, sem precisar sair de casa, e de graça. Essa é a proposta da primeira Mostra Internacional de Cinema Virtual, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) e da Secretaria de Relações Internacionais (SERI), em parceria com a organização Amigos da Arte. O evento inédito ocorre entre os dias 1 e 30 de setembro e exibirá ao menos 33 filmes de 21 países. Toda a programação será exibida diariamente pela plataforma #CulturaEmCasa, sempre às 19h e 22h. A mostra apresentará uma seleção de filmes produzidos nos últimos cinco anos, nas categorias de ficção, animação e documentário, de curta e longa-metragem.

Um webinar no dia 1 de setembro, às 15h, marca a abertura da Mostra. Nele, os secretários Sérgio Sá Leitão (Cultura e Economia Criativa) e Julio Serson (Relações Internacionais) discutirão o audiovisual e a sua importância para a aproximação entre países e culturas. Em seguida, será exibido o filme “Sabores do Templo – A Simplicidade da Cura” (Coreia do Sul, 2009). Para participar, é necessário inscrever-se no link https://zoom.us/webinar/register/WN_cSMoSO6lRFasnbVCotUkvA. O webinar será transmitido pelo canal da SEC no YouTube, https://www.youtube.com/CulturaEstadoSP.

A plataforma de streaming e vídeo #CulturaEmCasa foi lançada em 20 de abril e, em quatro meses, registrou 1,5 milhão de visualizações e mais de mil conteúdos. Seu objetivo é ampliar o acesso da população a eventos culturais e artísticos das instituições vinculadas à Secretaria de Cultura e Economia Criativa em tempos de pandemia e isolamento social.

Confira a programação da Mostra: