Aconteceu na sexta (27/11) a Cerimônia de Premiação da 10ª edição do BrLab, que este ano foi realizado de 5 a 27/11, totalmente online. O projeto “Amores Surdos 1500″, de Grace Passô (Brasil-MG) foi o grande vencedor desta edição e conquistou o Prêmio Vitrine Filmes – Programa Novos Clássicos do Cinema Brasileiro, no valor de R$400 mil, como Start Money em um projeto brasileiro ou estrangeiro coproduzido com o Brasil; o Prêmio Desenvolvimento Globo Filmes no valor de R$110 mil; o Prêmio Incubadora Paradiso, em parceria com o Projeto Paradiso, no valor de R$30 mil, além de ser selecionado pelos eventos internacionais PopUp Residency e Cinéma en Développement de Toulouse, para participar de suas concorridas atividades.

A distribuidora Vitrine Filmes – parceira do BrLab desde a primeira edição – entregou o Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes no valor de R$110 para o “Perto da Meia-Noite”, de Maick Hannder (Brasil-MG). Já o Prêmio Aquisição Vitrine Filmes, que consiste no compromisso de distribuição futura de um projeto estrangeiro em território brasileiro, foi para “Los Caídos”, de Damián Sainz Edwards (Cuba).

As empresas Cesnik, Quintino & Salinas Advogados e C/as4atro oferecem horas de assessoria jurídica e assessoria em produção executiva, respectivamente, ao projeto “Perto da Meia-Noite”, de Maick Hannder (Brasil-MG). Já os projetos “O Segredo de Sirkán”, de Everlane Moraes (Brasil, MG-BA), “Sangue do Meu Sangue”, de Rafaela Camelo (Brasil-França), e “As Terras que te Procuram”, de Juanita Onzaga (Colômbia), levaram o prêmio de consultoria em cinematografia do Coletivo DAFB – Coletivo de Mulheres e Pessoas Transgênero do Departamento de Fotografia do Cinema Brasileiro.

Nos últimos anos o BrLab se consolidou como plataforma de lançamento de novos projetos de diferentes países da América Latina e Península Ibérica para o mercado internacional audiovisual brasileiro e latino-americano e promoveu, ao longo do mês de novembro, quatro workshops internacionais em formato online, além de 23 palestras online para discutir o audiovisual em diferentes eixos temáticos. As palestras foram transmitidas gratuitamente e alcançaram mais de 17mil visualizações ao longo das atividades promovidas no canal do youtube e facebook do evento. Esses registros seguem disponíveis gratuitamente em youtube.com/brlab.