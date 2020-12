Por Hermes Leal

Este artigo sobre o roteiro de “Bacurau” é uma continuidade da análise de “Três Roteiros”, de Kleber Mendonça Filho, publicado pela Companhia das Letras (ler artigo de “O Som ao Redor”), cujo objetivo é mostrar a criação de personagens e as estruturas narrativas de um roteiro de longa-metragem de ficção, utilizando-se de uma teoria ainda nova, a “semiótica do sentido”, chamada de semiótica francesa ou greimasiana. Esta teoria permite estabelecer uma estética na construção do sentido fílmico e dos personagens.

Estas análises pretendem demonstrar, nos roteiros de Kleber Mendonça Filho, como os personagens são sensíveis, suas falas refletem uma situação lógica entre a ação e seus sentimentos, e os atores não precisam adaptar os diálogos nas filmagens. O trabalho seguro ainda na escrita tem melhores condições de dar certo no final, quando o filme estiver pronto.

O roteiro é um campo de domínio do personagem, tanto que, em “Bacurau”, não está descrito a cor da pele dos personagens, ou qualquer outro aspecto físico, porque o que está em jogo é o que “sentem”, como lidam com a “urgência da alma”. Assim como não há descrição de suas emoções, das paixões que os afetam, mesmo eles agindo sob o efeito de suas fraturas e suas imperfeições, esse lado do personagem fica implícito nas suas ações.

Esse aspecto cultural dos personagens, raça, sexo, ideologia e valores, tem força no discurso, quando o tema se incorpora à história, mas não na existência dos personagens. No roteiro, eles ocupam um lugar de “presença”, antes de tudo. O sofrimento não tem cor nem cultura. A dor, mais intensa ou menos intensa, é igual para todos.

Por isso, saber escrever é saber como esconder a alma (sofrer) dos personagens em suas ações. É na ação que o sofrimento dos personagens se expõe através de paixões lhe afetando, como o “ressentimento” de Dona Domingas e a “melancolia” de Teresa, as duas personagens mais sensíveis de “Bacurau”. As paixões do ressentimento e rancor, assim como da melancolia e tédio, são dois modelos de paixões que afetam densamente os personagens, impregnam a sua existência, sua presença.

Mesmo dividindo a criação de “Bacurau” com um parceiro, Juliano Dornelles, no roteiro e na direção, o terceiro filme de Kleber Mendonça mantém suas características cinematográficas, apoiado na sua intuição para descrever a sensibilização dos personagens através de suas paixões e verdades, como são os bons filmes, aqueles que nos surpreendem. E a surpresa é a arma de “Bacurau”, do ponto de vista da estrutura narrativa.

Mas, quando os personagens vão agir, aí sim, é com a cultura que irão vencer o inimigo. Vão virar o jogo do ponto de vista da história. A cultura vira instrumento de saber e poder, de competência e performance dos personagens de “Bacurau” para executar uma boa sanção no final desta aventura. Usarão a astúcia herdada dos cordéis de João Grilo e Chicó, personagens do imaginário popular do nordeste brasileiro, imortalizados por Ariano Suassuna, em “O Auto da Compadecida”, em que o fraco vence o forte pela esperteza e astúcia, e não pela força.

Nossas análises, nos roteiros de Kleber, estarão nestes dois campos da criação, no “personagem”, sobre como o corpo sente as emoções, e na “estrutura narrativa”, como foi organizado o game da ação para tornar a história cativante.

A estratégia da surpresa

Começamos a decupagem do roteiro sob o ponto de vista da estrutura narrativa. Existe uma estética fílmica, estabelecida no roteiro, de que sempre há algo oculto na narrativa, uma verdade que pode implodir a qualquer momento. Essa forma de esconder e depois surpreender, uma ferramenta intuitiva que somente os bons cineastas usam, agora tem um esquema teórico que explica como melhor utilizá-la nas histórias.

Todo bom filme, como “Parasita”, “Roma” e “Coringa”, utiliza-se do “esquema da surpresa” (ver em “As Paixões nos Personagens”, Screenwriter Online), para estruturar sua história através de revelações não esperadas, programadas para ficarem inicialmente encobertas, especialmente em todo o primeiro ato, para depois aparecerem em forma de surpresas no segundo e terceiro atos.

A estratégia do roteiro de “Bacurau” foi estabelecer, do ponto de vista da estrutura da história, uma narrativa visível, de que personagens estão vivendo uma “guerra pela água”, guiando o espectador para esta expectativa para ocultar uma verdade. Essa técnica narrativa é chamada de “implicação”, um esquema para poder gerar uma surpresa mais forte, quando a implicação for quebrada com uma “concessão”, com eventos não previstos, que chegarão de surpresa. Neste caso, de que a guerra não era com os donos da água, mas contra inimigos mais poderosos.

O “arco” da história de “Bacurau” passa por esta “curva” da guerra pela água em curso, de uma história visível, para um final imprevisível, “concessivo”, quando a guerra que estava escondida era muito mais perigosa, e não tinha relação com a guerra pela água, mas pela própria sobrevivência.

A primeira sequência do filme, com Teresa (Bárbara Colen) de carona em um “caminhão pipa”, com imenso tanque de água potável com destino à cidade de Bacurau, quando se defrontam com um cenário de guerra, de disputa pela água com tiros e mortes, implica que estamos entrando em uma narrativa onde existe um grande conflito armado em curso.

Nesta primeira sequência, o motorista conversando com Teresa, também passa a informação sobre essa guerra de que Lunga, um personagem que não conhecemos, é o líder dos rebeldes contra a barragem que lhes impede o acesso à agua, e que a atacaram fazia alguns meses, mataram quatro pessoas e sua cabeça valia um bom prêmio. Como se estivéssemos em uma terra sem lei, como o velho oeste americano.

Essa sequência da água irá esconder a outra guerra que virá, outro tipo de inimigo que está escondido em sua volta, e que eles não sabem de sua existência, até surgir os primeiros sinais de estranheza. A guerra da água tira a suspeita inicial sobre o que acontece de fato sem que eles percebam, como a cidade Bacurau desparecer do Google, ou de um caminhão pipa chegar cravado de balas, vazando água que deveriam servir a população.

Há algo oculto, que a qualquer momento irá se revelar, uma verdade irá aparecer. Essa estratégia no nível da ação ajuda a gerar “surpresas”, pois qualquer filme ou série sem surpresa, hoje, não tem audiência. Surpreender o espectador é a melhor maneira de sugá-lo para sua narrativa.

Pois a guerra que virá não será essa prevista, implicativa, com os “donos da água”, mas contra o próprio desaparecimento das pessoas e da cidade da face da terra. Será uma guerra contra matadores profissionais que vieram dizimar a cidade, em um game onde os pontos são ganhos matando pessoas indefesas e inocentes.

Por outro lado, o roteiro descreve, no primeiro ato um clima tenso em seus personagens, uma tensão em razão de suas “paixões”, como medo, melancolia, raiva, ressentimento, mas também porque os acontecimentos de uma guerra iminente está se aproximando, e esconde uma verdade.

A surpresa em “Bacurau” é que existe um grupo de pessoas que estão vindo para matá-los, como também a surpresa de que os moradores de Bacurau têm uma competência em especial, que é saber se esconder. Essa verdade também estrutura o programa narrativo de Clodoaldo, em “O Som ao Redor”, ou seja, a verdade chega de surpresa, como em “Parasita”, “Roma” e “Coringa”.

Já a questão da “água” para aquela cidade, surge como uma metáfora da morte, quando a melancólica personagem Teresa está diante do caixão da sua avó. Após tomar um “poderoso psicotrópico”, Teresa tem um delírio, e vê o caixão da avó tremer, e de dentro sai muita água, vaza água por todos os lados. Cena prevista no roteiro.

Há também a questão da água fazendo sentido de forma invisível, através de um fóssil de uma boca de tubarão, cujo dentes ainda estão afiados, ou de uma imensa barragem seca, sem água, onde um dia deveria ter sido um grande lago. Tudo isso junto faz um jogo de sentido implicativo, acumulando uma reação muito forte, quando ela for quebrada com uma surpresa.

As paixões afetando os personagens

Diferente de nossa análise sobre o roteiro de “O Som ao Redor”, em que a história se estrutura no programa narrativo de três personagens, regidos por passionalidades diferentes, da dona de casa Bia, afetada pela paixão da raiva, do segurança Clodoaldo, pela vingança, e de João, pelo tédio e melancolia, os personagens de “Bacurau”, não desenvolvem programas narrativos com paixões que pedem liquidação, como as paixões da “culpa”, que guiam os programas dos personagens de Alfonso Cuarón, em “Roma” e “Gravidade”.

Os muitos personagens de “Bacurau” entram em cena com seus danos e suas imperfeições, como no seriado “House”, em que o doutor House age sob o sofrimento de danos físicos e suas imperfeições, pois os episódios não tem ligação um com ou outro, não é a continuidade de uma história, o personagem não pede mudanças. Mas continua tenso e afetado pelas paixões da mesma forma como agem os personagens que têm programas narrativos para resolver, e que precisam dos três atos se for um longa-metragem.

Na segunda sequência do filme, a chegada de Teresa, a cena já está tensa com a morte de Carmelita (Lia de Itamaracá), avó de Teresa, que é xingada do lado de fora da casa por outra personagem, a médica alcoolizada Domingas. Sua fúria contra a morte da amiga tem um longo passado, uma história de vida que está se resumindo naqueles gritos de uma contra outra, que já morreu. Bons personagens precisam mostrar suas imperfeições.

A tensividade de Teresa, por outro lado, não pode vir de outro lugar que não seja de sua inquietação, na falta que lhe incomoda, da recusa pelo outro que não lhe dá potência. Ou da busca de Teresa por potência, um tipo de sujeito com potência negativa, potência “budista”, para baixo, como disse Nietzsche em “Vontade de Potência”, em Pacote, quando o chama para dormir com ela. Pacote é um sujeito potente, matador, temeroso, procurado, e oferece a ela uma possibilidade de um “acontecimento”, algo que satisfaça a sua alma além do sexo.

Enquanto a paixão de Teresa é a melancolia e a apatia, como se sua existência física fosse invisível, tanto que na contagem das pessoas que deixaram Bacurau e depois voltaram, não a levam em consideração, a paixão de Domingas é tensa e explosiva. Fruto de um grande “ressentimento” por Carmelita, que acabara de morrer, uma foto com as duas personagens juntas revela uma parte da verdade que estava escondida nos gritos contra sua amiga morta no início do filme. Há um terrível dano em Domingas, como havia em Clara, de “Aquarius”.

O arco da história em três atos

A narrativa pela guerra da água tem como protagonista toda uma cidade, mas está em Lunga a figura do bandoleiro, do lampião que luta contra os coronéis da água, diferente do passado, quando lutavam e matavam pela posse da terra. Lunga é o cangaceiro caçado, sua cabeça vale dinheiro. Ele parece ser o defensor de uma cidadezinha indefesa. Já o rapper “Pacote” é um matador urbano, age como motoqueiro, e conhecido como o Rei do Teco. Seus clipes em que mata as pessoas tem milhões de visualizações.

Os dois matadores têm competências para proteger a cidade quando descobrem que não estão lutando pela água, mas contras bandoleiros de verdade que caçam pessoas, matam pessoas como se cassassem animais. As ações dos dois “heróis” e a revelação do inimigo, com o grupo de estrangeiros em uma fazenda, toma o segundo ato. Bacurau, então, prepara a sua reação, e chega o terceiro ato, onde o confronto termina com a vitória dos astutos moradores de Bacurau.

Mas a organização da história no roteiro segue os conceitos do arco em três atos, bem definidos e demarcados, como em “Parasita” e em “Roma”, com um primeiro ato de apresentação dos personagens, que encerra no tropel de cavalos, em uma cena de ponto de virada muito bem-feita. A cena dos cavalos entrando na cidade é uma passagem de um ato a outro. É a cena surpresa, que faz o espectador parar, interrompe a história, o andamento. E reinicia com novos eventos.

O primeiro ato de “Bacurau” mostra os personagens e seus contratos afetivos, o perfil de uma cidade e sua cultura, como o velório e o enterro com seus cultos locais, mas também que a cidade está sendo atacada pelos donos da água. O caminhão pipa chega cravado de balas. Um drone esquisito sobrevoa o céu. A cidade sumiu do GPS do Google. Foi tirada do mapa. O medo predomina em todos diante de algo que está vindo com muita violência.

A partir da cena noturna dos cavalos invadindo Bacurau, pegando todos de surpresa, se inicia um longo ato de ação, até o final do ato, quando os antagonistas, os mocinhos e os bandidos, já foram devidamente apresentados e a intriga montada.

O segundo ato tem início com os dois rapazes levando os cavalos, que eram de uma fazenda, e encontram os donos da fazenda, incluindo crianças, mortos brutalmente, enquanto uma dupla de motoqueiros suspeitos chega a Bacurau, e mata também os dois rapazes que levaram os cavalos. Quando se revela os estrangeiros, temos uma surpresa do ponto de vista da narrativa. O oculto se revelou.

O terceiro ato se inicia na manhã em que os caçadores saem para invadir Bacurau, e atacam a casa do raizeiro Damiano, que os surpreende e os mata, descobrindo o “segredo” que ainda era oculto para os moradores de Bacurau. Os estrangeiros invadem a cidade e tem uma “surpresa”. Agora, a surpresa pega desprevenido os antagonistas, os bandidos da história, que merecem morrer.

Os moradores se escondem, uma competência mostrada no primeiro ato, e aparecem do nada afetados por uma imensa “raiva” e desejo de vingança pelos mortos de suas famílias, e eliminam tragicamente todos os estrangeiros. Mas com uma ação coletiva da cidade, e não por Lunga e Pacote. Não foram os heróis que surpreenderam os bandidos. Foi uma cidade inteira.

Linha do tempo dos pontos de virada em “Bacurau”

Primeiro ato Segundo Ato Terceiro Ato

de 00:01 à 39:00 de 39:00 à 93:00 de 93:00 a 2:05:00

Hermes Leal é jornalista e escritor, mestre em Cinema pela ECA/USP e doutor em Linguista e Semiótica francesa pela FFLCH/USP e autor de “As Paixões na Narrativa” (Coleção Estudos da Editora Perspectiva) e do método para escrever roteiros screenwriteronline.com/br