O premiado curta-metragem “Inabitável”, dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho, foi selecionado para a Mostra Competitiva do Festival de Sundance, que acontece de 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2021, em formato presencial e online. Trata-se do único curta-metragem representando o Brasil em Sundance. Exibido em 18 festivais, no segundo semestre de 2020, incluindo o 48º Festival Gramado – onde conquistou os troféus de Melhor Filme pelo Júri da Crítica, Roteiro, Atriz e Prêmio Canal Brasil de Curtas, – “Inabitável” foi o curta-metragem brasileiro mais premiado do ano, com 10 prêmios.

O curta pernambucano é protagonizado pela baiana Luciana Souza (“Bacurau”, “Ó Paí Ó”, “Flores Raras”), que além de Gramado, foi premiada no Festival Mix Brasil. O elenco conta também com as atrizes pernambucanas Sophia William, Erlene Melo, Laís Vieira, Eduarda Lemos; e os atores Val Júnior e Carlos Eduardo Ferraz. O filme narra a história de Marilene (Luciana), que procura por sua filha desaparecida depois de não retornar de uma festa. Por meio de uma narrativa fantástica, linguagem bem conhecida pelos diretores de “Caranguejo Rei”, Enock e Matheus retratam de forma poética a violência rotineira do país que mais mata a população LGBTQIA+.

A estreia mundial de “Inabitável” aconteceu na Mostra Competitiva do 31º Festival de Curtas-metragens de São Paulo. Em setembro, foi exibido na competição de Curtas-Metragens Brasileiros do 48º Festival de Cinema de Gramado e, em outubro, na Mostra Olhares Brasil do 9º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema de Curitiba. Também foi selecionado para a competição do 30º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema e do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ambos em dezembro.

“Inabitável” teve a participação de aproximadamente 40 pessoas na equipe, entre profissionais pernambucanos e de outros estados. O filme tem produção executiva de Vanessa Barbosa, direção de produção de Amanda Guimarães, figurino e caracterização de Libra, direção de fotografia de Gustavo Pessoa, produção de elenco de Felipe André Silva e trilha sonora de Nicolau Domingues. O curta foi filmado em dezembro de 2019 e finalizado ao longo do primeiro semestre de 2020. É incentivado pelo Funcultura Audiovisual, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), e do Governo do Estado de Pernambuco.