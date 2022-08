Abertas as inscrições para o Fia Cine – Festival Ibero-americano de Cinema

O Fia Cine – Festival Ibero-americano de Cinema é um evento criado originalmente para dar visibilidade aos curtas-metragens e à projeção de novos cineastas. Iniciado como Curta Neblina – Festival Latino-americano de Cinema, realizou oito edições apenas com filmes latinos na Mostra Competitiva, porém, este ano, cresceu, tornando-se ibero-americano, por isso mudou de nome.

O evento já teve grandes nomes na comissão julgadora como: Matheus Nachtergaelle, Marisa Orth, Caco Ciocler, Claudia Abreu, Taumaturgo Ferreira, Zezé Motta, Rosi Campos, Mayara Magri, Elias Andreato e Leopoldo Pacheco (atores), Roberto Santucci, Sergio Rezende, João Batista de Andrade, Carlos Reichenbach, Beto Brant e Hilton Lacerda (diretores), Paulo Cursino, Fernando Bonassi, Marcílio Moraes e Marçal Aquino (roteiristas). O festival também costuma contar com a participação de jurados internacionais, como o cineasta mexicano Guillermo Arriaga, o novelista português João Nunes e o maestro espanhol Andreu Jacob.

Com a tradição de fazer todas as suas atividades gratuitas, o festival possibilitou encontros com importantes cineastas como João Batista de Andrade, Carlos Reichenbach, o roteirista Fernando Bonassi (TV Globo), a cartunista Laerte Coutinho e o cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão , que esteve na primeira edição batizando o Troféu Mojica e ministrando uma Oficina de Cinema.

Também há a tradição de homenagear importantes nomes do cinema, e nestes oito anos foram homenageados Milton Gonçalves, Suzana Amaral, José Mojica Marins, Ruth de Souza, Beto Brant e Carlos Reichenbach. Sempre com exibições de filmes importantes da biografia de cada homenageado.

Após duas edições online, por conta da pandemia, a expectativa é que esta nova edição, a 9ª do festival, seja híbrida: parte presencial (em São Paulo e Rio de Janeiro) e parte online. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto, através do site www.cachacafilmes.com/curtaneblina.

Desde a sétima edição, o evento faz uma itinerância na cidade de Luanda (Angola), durante o Viana Cine Fest. A nova edição está prevista para acontecer na segunda quinzena de novembro, e também haverá itinerância na cidade do Rio de Janeiro.