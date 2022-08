Terminam as filmagens de “As Polacas”, de João Jardim

As filmagens do longa “As Polacas”, dirigido por João Jardim (“Getúlio”), terminaram esta semana no Rio de Janeiro. Protagonizado por Valentina Herszage e Caco Ciocler, o filme se passa em 1917 e conta a história de Rebeca (Valentina), uma mulher judia que foge da Polônia em direção ao Brasil, junto com seu filho, o pequeno Joseph, para reencontrar o marido e começar uma nova vida. Chegando ao Rio de Janeiro, Rebeca descobre que o marido faleceu e se vê num país estranho, desamparada, sem dinheiro e sem lar. Ela então logo torna-se alvo de Tzvi (Caco), um dono de bordel envolvido com tráfico de mulheres. Chantageada, a jovem terá que lutar por sua liberdade.

O longa é inspirado na história real das “Polacas”, como ficaram conhecidas as mulheres européias que chegaram no país a partir do ano de 1867 até a primeira metade do século XX. Vindo em sua maioria da Polônia, e quase sempre induzidas com promessas de uma vida melhor, eram enganadas e levadas a prostíbulos. Na ficção, de forma poética, serão retratadas algumas conquistas da Polacas, a sororidade que existia entre elas, e a organização que criaram para assegurar alguns direitos básicos, como a construção de um cemitério para serem enterradas de acordo com suas crenças.

Além de Caco Ciocler e Valentina Herszage, o longa reúne ainda Dora Freind, Amaurih Oliveira, Otávio Muller, Clarice Niskier, Anna Kutner e grande elenco. “As Polacas” tem roteiro final de George Moura, coescrito por Jaqueline Vargas, Teresa Frota e Flavio Araújo. A história é livremente inspirada nos livros “El Infierno Prometido: una prostituta de la Zwi Migdal”, de Elsa Drucaroff Aguiar, e “La Polaca: Inmigración, Rufianes y Esclavas a comienzos del siglo XX”, de Myrtha Gladys. Ambos os livros retratam a história real das “Polacas”.

Por tratar de um tema delicado relacionado ao universo feminino, a produção reuniu uma equipe técnica formada em sua maioria por mulheres, entre elas Louise Botkay, diretora de fotografia, Camila Moussallem, diretora de arte, Mariana Sued, figurinista, e Rose Verçosa, maquiadora. Para a reconstituição histórica, o longa contou com locações em bairros do Rio de Janeiro como Alto da Boa Vista, Centro e Guaratiba, além de Niterói.

O filme é uma produção da Midgal Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Riofilme, e a distribuição será da Imagem Filmes.