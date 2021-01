O premiado documentário “Ressaca”, dirigido por Patrizia Landi e Vincent Rimbaux, estreia nas plataformas de streaming NetNow, Oi Play e Vivo Play, no dia 28 de janeiro. O filme é uma é uma coprodução entre Brasil (Cafeína Produções) e França (France Télévisions/Babel Doc) e recentemente conquistou o Emmy Internacional 2020 na categoria Arts Programming. O longa acompanha o corpo artístico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro quando os salários são suspensos.

“Ressaca” percorreu importantes festivais internacionais e foi vencedor de Melhor Documentário e Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio 2019 e conquistou o prêmio de Melhor Som no 29º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema.