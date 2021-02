Até 7 de março, realizadores brasileiros podem inscrever seus curtas-metragens no 8º Festival de Finos Filmes, que acontece de 1 a 8 de junho, em formato online. Para a inscrição – no site https://www.finosfilmes.com.br –, os filmes devem ter no máximo até 20 minutos. Não há categorização por nacionalidade ou gênero.

Em 2021, o festival mantém a proposta de anos anteriores: usar filmes como pontos de partida para debates multidisciplinares, com convidados e convidadas atuantes no cenário nacional.

Nos últimos anos, o evento já recebeu em suas mesas: Fernando Haddad, Lázaro Ramos, Ana Maria Gonçalves, Maria Rita Kehl, Nuno Ramos, Antônio Pitanga, Pastor Henrique Vieira, Christiane Jatahy, Vera Iaconelli, Michel Laub, Camila Márdila, Bianca Santana, Eugênio Bucci, Eliane Caffé, João Paulo Miranda, Dina Alves, Silvana Bahia, Facundo Guerra, Alice Marcone, Cláudio Couto, Ricardo Calil, Maurício Pereira, Renato Cymbalista, Marta Bogea, Joana Mello e outros.

O festival é dirigido pelo cineasta Felipe Arrojo Poroger. Para a nova edição, o Finos Filmes conta com apoio do Museu de Imagem e Som (MIS-SP), Petra Belas Artes, Spcine, FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, o Goethe Institut, AgKurzfilm e German Films.

Para informações sobre regulamento e mais detalhes sobre as inscrições acesse www.finosfilmes.com.br. Informações sobre programação e outras mostras serão divulgadas nos próximos meses.