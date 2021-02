A Spcine Play apresenta, a partir desta quinta-feira (11/02), uma coletânea com 20 títulos de diferentes edições do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (Curta Kinoforum), que podem ser vistos gratuitamente de qualquer lugar do Brasil. As produções trazem um recorte do formato por meio de filmes nacionais e estrangeiros que proporcionam um mergulho em diferentes culturas à medida em que suscitam temas sociais universais sobre gênero, sexualidade, questões étnicos-raciais, entre outras.

Da produção nacional, destacam-se os curtas “Efeito Casimiro”, de Clarice Saliby, vencedor do troféu de Melhor Curta-Metragem no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2015; “Peripatético”, Jessica Queiroz , prêmio de Melhor Roteiro de Curta-Metragem no Festival de Cinema de Brasília, em 2017; e a animação “Torre”, de Nadia Mangolini, que faturou três troféus no Festival de Gramado, em 2018.

As obras estrangeiras são originárias de 11 países e, entre os destaques da seleção, estão “Sra Mccutcheon”, produção australiana que aborda questões sobre transexualidade no ambiente escolar; e o americano “Hair Wolf”, que se inspira no universo do terror para gerar um debate sobre o racismo ambientado num salão afro no Brooklyn.

Outra dica é o curta indiano “Uma Brisa em seus Cabelos”, da cineasta Shazia Iqbal, que apresenta uma estudante de arquitetura em dúvida se aceita receber uma bolsa de estudos de um fundo conservador muçulmano. A seleção traz ainda curtas da Holanda, Peru, Argentina, Uruguai, entre outros.

Confira abaixo a lista completa dos filmes que integram a coletânea dedicada ao Festival Curta Kinoforum:

A MULHER QUEBRADA (Jeremias Segovia, Uruguai)

Uma mulher gravemente ferida chega a um prédio e vai para o andar de cima… O que aconteceu com ela? Qual é o seu objetivo?

DEMÔNIA (Cainan Baladez, Fernanda Chicolet, Brasil)

Demônia é um ser endiabrado. Ou uma mulher má.

QUEM MATOU ELOA? (Lívia Perez, Brasil)

Uma análise crítica sobre a espetacularização da violência e a abordagem da mídia televisiva nos casos de violência contra a mulher, revelando um dos motivos pelo qual o Brasil é o sétimo num ranking de países que mais matam mulheres.

TORRE (Nadia Mangolini, Brasil)

Quatro irmãos, filhos de Virgílio Gomes da Silva, o primeiro desaparecido político da ditadura militar brasileira, relatam suas infâncias durante o regime.

UMA VIDA EM COMPACTO (Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw, Holanda)

Enquanto ouve uma misteriosa música num vinil, Pia repentinamente consegue viajar pela própria vida.

DEUSES DOMADOS: AS ORIGENS DA ABUNDÂNCIA (Andrés Bartos Amory, Espanha)

Um pregador enigmático – meio homem, meio ovelha – desperta em uma floresta em pousio. Movido por um impulso oculto, ele coleta e reúne elementos para um rito mágico. Portas abertas, mundos colidem.

O ESTADO ITINERANTE (Ana Carolina Soares, Brasil)

Vivi, uma cobradora de ônibus, quer escapar de uma relação opressora. Entre as paradas no ponto final, os encontros com outras cobradoras fortalecem a mulher trabalhadora e seu desejo de fuga.

O MONOPÓLIO DA ESTUPIDEZ (Hernán Velit, Peru)

Miguel tenta conseguir o atestado de óbito oficial de seu pai em um órgão público, mas descobre que o processo burocrático é mais complicado do que imaginou.

RAPINA(Felipe Gálvez, Chile)

Ariel vende produtos saudáveis no centro de Santiago. Durante um intervalo, ele pega um jovem que foge depois de roubar um celular. As pessoas em volta começam um julgamento público violento e espontâneo na rua.

BAILE (Cíntia Domit Bittar, Brasil)

Há certos dias que, mesmo sem grandes acontecimentos, nos forçam a crescer. Andrea tem só 10 anos e talvez ainda não perceba que seu dia foi assim.

EFEITO CASIMIRO (Clarice Saliby, Brasil)

A história do evento ufológico mais importante – ainda que desconhecido – do Brasil, ocorrido em 1980 no pacato município de Casimiro de Abreu, estado do Rio de Janeiro.

PELE DE PASSARO (Clara Peltier, Brasil)

Tuane veste uma fantasia para enfrentar a realidade.

PELE SUJA MINHA CARNE (Bruno Ribeiro, Brasil)

João toma banho após mais uma pelada com seus amigos brancos.

PERIPATÉTICO (Jessica Queiroz, Brasil)

Em meio às demandas do início da vida adulta, um evento histórico em maio de 2006 em São Paulo muda a vida de Simone, Thiana e Michel para sempre.

O BANHO DELA (Che-won Park, Coreia do Sul)

Uma garota encontra seu tipo ideal na pequena casa de banhos administrada por sua mãe. Ela fica fortemente atraída por alguma coisa e espera.

PAI (Santiago ‘Bou’ Grasso, Argentina)

Dia após dia, a filha de um militar doente se dedica incessantemente a cuidar de seu pai. A ditadura chega a seu fim na Argentina, mas não na vida desta mulher.

UMA BRISA EM SEUS CABELOS (Shazia Iqbal, Índia)

Quando uma ambiciosa estudante de arquitetura tem a oportunidade de receber uma bolsa de estudos de um fundo conservador muçulmano, seus valores liberais são postos à prova.

INVIAGEM (Ana Nedeljkovic, Nikola Majdak Jr., Sérvia, Eslováquia)

Um filme sobre patriotismo (local), turismo e imigração.

SRA MCCUTCHEON (John Sheedy, Austrália)

Sentindo-se no corpo errado desde seu nascimento até sua terceira escola, Tom, 10 anos, tem dificuldade de se adaptar e ser aceito por seus novos colegas – mas uma dança na escola vai revolucionar tudo.

HAIR WOLF (Mariama Diallo, Estados Unidos)

Em um salão afro no Brooklyn em gentrificação, os moradores se protegem de um novo monstro: mulheres brancas que tentam sugar a força vital da cultura negra.