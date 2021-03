A Casa Guilherme de Almeida e a Oficina Cultural Oswald de Andrade estão com as inscrições abertas para cursos e oficina de cinema. As instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciadas pela Poiesis oferecem atividades culturais gratuitas e on-line durante a fase emergencial da pandemia.

Realizada desde 1929, a cerimônia do Oscar é a mais conhecida premiação dos cinéfilos. O curso Oscar: história, crítica e atualizações discorrerá sobre a fundação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, seus objetivos, a organização das primeiras cerimônias, as influências políticas em torno das votações e as principais transformações que influenciaram os resultados do Oscar nos seus primeiros 92 anos de existência. Um apanhado geral para entender e desmistificar as escolhas ao longo das décadas. Os encontros serão realizados às segundas-feiras, dias 5, 12, 19 e 26 de abril, das 19h às 21h. As inscrições estão abertas neste link, até o dia 1 de abril.

Alfred Hitchcock é o mais famoso diretor de cinema de todos os tempos, e também um dos responsáveis pelo desenvolvimento da arte de filmar, criando novas técnicas e aperfeiçoando as já existentes. O segundo módulo da oficina O Cinema de Alfred Hitchcock traçará um amplo painel do desenvolvimento de suas técnicas de filmagem e domínio do espectador, mostrando sua incrível capacidade de ser popular sem deixar de ser criativo e talentoso. Este módulo aborda a fase de maturidade, os anos 50 e 60, o surgimento de suas principais obras-primas, bem como a parceria com a atriz Grace Kelly, com o fotógrafo Robert Burks e com o músico Bernard Herrmann. O módulo pode ser acompanhado por quem não fez o primeiro módulo, e abordará algumas das maiores obras-primas do diretor, como “Um Corpo que Cai”, “Psicose” e “Janela Indiscreta”. Os encontros serão realizados às terças-feiras, de 6 de abril a 8 de junho, das 16h às 18h. As inscrições estão abertas até o dia 1 de abril neste link.

O Universo Vampírico de Anne Rice tem por objetivo repensar a figura vampírica pelo viés do universo da escritora Anne Rice, e refletir sobre como esse ser folclórico foi evoluindo e se modificando através dos tempos até culminar nos vampiros de Rice. Durante os encontros on-line, pretende-se fazer um passeio pela historiografia vampiresca, passando pelos vampiros e culminando nas adaptações fílmicas, bem como um cotejamento entre as obras literárias e as fílmicas. Serão trabalhados os romances Entrevista com o vampiro (1976), O Vampiro Lestat (1985) e A Rainha dos condenados (1988), e as obras fílmicas Entrevista com o vampiro (1994), de Neil Jordan, e A rainha dos condenados (2002) de Michael Rymer. O curso acontecerá às quartas-feiras, dias 7, 14 e 28 de abril, e sexta-feira, dia 30 de abril, das 19h às 21h. Para participar, é necessário realizar a inscrição neste link, até o dia 5 de abril.

O curso Da Ideia ao Documentário abordará o caminho para a realização de um projeto de documentário, em unidade ou séries de TV, apresentando aos alunos a estrutura criativa que envolve o gênero: ideia, argumento, conceito, pesquisa de tema, pesquisa de personagens, construção de pautas e roteiros, além de aspectos particulares de linguagem, direção e montagem, além de métodos para captação de recursos. Dirige-se a interessados no desenvolvimento de projetos documentais para televisão e cinema, especialmente produtores, roteiristas e diretores. A atividade acontecerá às quintas-feiras, das 19h às 21h, e sábados, das 10h às 13h, nos dias 8, 10, 15, 17, 22 e 24 de abril. As inscrições devem ser feitas neste link até o dia 6 de abril.