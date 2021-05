O Cabíria Prêmio de Roteiro está com inscrições abertas até o dia 15 de junho através do site www.cabiria.com.br. O sexto ano da iniciativa, destinada a celebrar e incentivar o protagonismo de mulheres no audiovisual, traz como novidade a ampliação da categoria série documental, contemplando outros “formatos de não-ficção”. São quatro categorias: roteiro do piloto de não-ficção, roteiro de longa de ficção, argumento de longa de ficção infanto-juvenil e roteiro do piloto de série de ficção. Os roteiros e argumentos inscritos precisam ter ao menos uma protagonista feminina e ser de autoria de roteiristas mulheres, podendo ser em coautoria com pessoa(s) de outra(s) identidade(s) de gênero. A temática é livre.

A cerimônia de premiação, desde 2019, integra as atividades do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual. Com a terceira edição confirmada, o evento será realizado entre 6 e 17 de outubro e, pelo segundo ano, em formato online.

A premiação principal para todas as categorias é o Cabíria LAB. Criado em 2020, o laboratório de desenvolvimento, que também será realizado em formato online, reúne consultorias e mentorias de especialistas com o objetivo de impulsionar as carreiras das roteiristas e de seus projetos. Pelo terceiro ano consecutivo, a primeira colocada da categoria longa-metragem de ficção também passará a integrar a rede de talentos do Projeto Paradiso, instituição que investe em formação profissional e geração de conhecimento.

Outra novidade desta edição é a parceria com a ABRA – Associação Brasileira de Roteiristas e Autores, que premiará uma roteirista finalista de mais de 40 anos, com uma mentoria com a roteirista e diretora Sylvia Palma, experiente em narrativas ficcionais e não ficcionais.

Também serão oferecidas mentorias com Paula Knudsen e Patrícia Corso para dois projetos finalistas da categoria de série de ficção. Paula Knudsen foi indicada duas vezes ao Emmy Internacional, tem passagem pela Netflix, Nickelodeon, Bandeirantes e Amazon Prime onde assina a criação da série “Sentença”, em fase de produção. Já Patrícia Corso é roteirista com vasta experiência em cinema e TV, assina roteiros como do longa “Minha Vida em Marte” (Susana Garcia, 2018) e da série “Coisa Mais Linda” (Netflix, 2019-20).

Para os primeiros colocados das categorias de série de ficção e não-ficção serão oferecidas premiações em dinheiro no valor de mil reais. Premiações paralelas como credenciais de eventos, gratuidades e/ou descontos em cursos também estão previstas.

Desde 2015, o Cabíria Prêmio de Roteiro vem se consolidando como um espaço de fortalecimento à presença de mulheres e temáticas de diversidade nas narrativas audiovisuais. Em 2021, comemora a estreia de três filmes cujos roteiros passaram pela premiação. São eles: “A Nuvem Rosa”, de Iuli Gerbase, aclamado em sua estreia no Festival de Sundance, em janeiro; “A Mesma Parte de um Homem”, de Ana Johann, vencedora do Prêmio Helena Ignez – destaque feminino pelo Júri Oficial da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes; e “A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga, com estreia confirmada no Festival de Rotterdam – IFFR, em junho.

Para tirar dúvidas e estimular as inscrições, será realizada uma série de lives acerca de cada categoria. Já estão confirmadas as seguintes: dia 6 de maio - Renata Mizrahi, dramaturga e roteirista, finalista da categoria argumento de longa infantojuvenil, em 2020. Dia 14 de maio – Ana do Carmo, vencedora em primeiro lugar da categoria de longa de ficção em 2020. Dia 21 de maio – Ana Abreu, roteirista especializada em projetos de não-ficção, que trabalhou em séries de TV como “Mestre do Sabor”, “Fazendo a Festa”, “Eu Sou Assim” (GNT, indicada ao Emmy Internacional na categoria melhor série documental). Dia 28 de maio - Alice Marcone, no universo das narrativas de séries ficcionais, a convidada é a roteirista, atriz e cantora que roteirizou as séries “Noturnos” (Canal Brasil) e “Setembro” (Amazon Prime Video); foi colaboradora de roteiro de “Todxs Nós” (HBO) e da inédita “Manhãs de Setembro”, que estreia em junho na Amazon Prime.

Para as inscrições até 15 de maio, a taxa terá valor promocional de R$65. De 16 de maio a 15 de junho será cobrada a tarifa regular de R$90. Roteiristas mulheres PcD, negras, indígenas e pessoas trans poderão requisitar gratuidade nas inscrições, mediante formulário simplificado de autodeclaração, conforme regulamento.

O Cabíria Prêmio de Roteiro conta com o apoio da Embaixada da França, Goethe Institut Rio de Janeiro, Projeto Paradiso, ABRA, Videocamp e Imprensa Mahon. Outras parcerias estão em confirmação.