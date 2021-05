Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Vitória Av.Lab – Laboratório de Projetos Audiovisuais, espaço de aprimoramento de projetos audiovisuais focado em profissionais dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Serão selecionados seis projetos de longa-metragem de ficção em fase de desenvolvimento. O regulamento está disponível no site http://vitoriaavlab.com.br e as inscrições podem ser feitas até 9 de junho.

Promovido pela produtora Pique-Bandeira Filmes em parceria com o BrLab, único laboratório internacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil que recebe projetos de diferentes países e incentiva o aprimoramento e a capacitação profissional, o Vitória Av.Lab acontecerá de 5 a 23 de julho em formato online.

Os participantes receberão tutoria de nove profissionais com longa trajetória no cinema brasileiro e latino-americano, entre roteiristas, diretoras/es, produtoras/es e distribuidoras/es: o diretor e roteirista Gabriel Martins, a produtora Luana Melgaço, a produtora mexicana Paula Astorga, o produtor e consultor Rafael Sampaio, a roteirista Iana Cossoy Paro, o roteirista e diretor Rodrigo de Oliveira e a roteirista, diretora e produtora Fernanda De Capua são alguns dos nomes confirmados.

Esse trabalho de aprimoramento vai abranger desde a concepção e o desenvolvimento do roteiro e do projeto de produção executiva até o financiamento, distribuição e vendas.

O caráter inédito para o Espírito Santo é um aspecto fundamental do Vitória Av.Lab. O laboratório nasce fora do centro com a missão de romper o isolamento da região, diante do eixo Rio-São Paulo. A elaboração de projetos consistentes abre a possibilidade de nivelar a concorrência em editais federais e a relação com as televisões e os canais de streaming em grau mais igualitário.

O Vitória Av.Lab tem apoio do Edital Público de Artes Integradas da Lei Aldir Blanc lançado pela Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo e pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal.