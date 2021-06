A diretora Elisângela Dantas

O curta-metragem “O Segredo de João”, de Elisângela Dantas, iniciará as gravações no mês de julho e seleciona crianças e adultos para a formação de elenco. Podem participar atores com ou sem experiência, sendo crianças entre 7 e 12 anos, de preferência com cabelos castanhos ou morenos (meninas e meninos); e adultos entre 45 e 80 anos. Para participar, basta enviar vídeo de apresentação de até três minutos se apresentando e explicando por que deseja participar do filme para o email osdj.elis@gmail.com, até a próxima sexta-feira, dia 2 de julho.

O filme de ficção vai enaltecer a importância do audiovisual em sala de aula e o fortalecimento das relações familiares. As gravações acontecerão na segunda quinzena de julho, cumprindo todos os protocolos e orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), inclusive, a quantidade de atores por dia no set e o corpo técnico foram reduzidos com o intuito de se evitar aglomerações.

No curta, João é um garoto que vive em um ambiente de grandes tradições culturais, sempre acompanhado por seu avô Seu Bira, que dedicou grande parte de sua vida à arte e cultura. Junto com sua melhor amiga Maria Eduarda e sua nova professora Juliana, vão transformar o mundo de um garoto triste, o Pedro, e descobrirão também “o segredo de João”.

As novas tecnologias e o bom uso do cinema em sala de aula vão permitir que o triste Pedro tenha a vida mudada. A vida em família com o avô Bira é que fará toda diferença na vida de João e Pedro. Mas é a chegada da jovem professora Juliana que mudará completamente o ambiente escolar marcado pelo tradicional modelo de educação presente. A capital do estado surge bela e bem representada culturalmente como cenário da história.

O projeto foi idealizado pela Fábrica Produções em parceria com o Ponto de Cultura Itinerante Um Ponto Dois, com o objetivo de lançar novos talentos no cenário do cinema tocantinense.

A diretora-geral do curta, Elisângela Dantas, diz se sentir honrada e repleta de boas expectativas com o projeto que a temática busca apresentar o cinema a crianças e discutir a relação entre as gerações, mas também pelo seu caráter formativo. “O curta nasceu da vontade de contribuir com a cultura do país com um filme que enalteça a relação de avós com seus netos e que falasse sobre a relevância do cinema na educação de nossas crianças.”

Ainda de acordo com a diretora, a obra tem como referência o clássico de Giuseppe Tornatore, “Cinema Paradiso”, de 1988. “A amizade e deslumbre que o garoto Totó tem pelo projecionista Alfredo torna uma inspiração para relação de Seu Bira com seu neto, protagonistas do nosso curta. É a partir desta amizade de Bira e João e inspirada em Alfredo e Totó, que iremos trabalhar os conflitos vividos pelas crianças do filme”, ressalta Elisângela. O filme faz referência também a outra obra brasileira, o filme “Meu Pé e Laranja Lima” (2012), baseado no livro homônimo.

O projeto “O Segredo de João” foi contemplado pelo Prêmio Emergencial do Tocantins – Teatro; Dança; e Circo, via Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado do Tocantins, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.