A Spcine lançou, nesta terça-feira (29), a primeira edição do Catálogo de Produtoras Paulistanas em inglês, que é voltada ao mercado de produção estrangeiro. O catálogo possui 42 empresas cadastradas. O objetivo é disponibilizá-lo internacionalmente como ferramenta facilitadora de contato entre produtores estrangeiros e empresas locais.

A iniciativa surgiu a partir de um chamamento público e é voltada para produtoras da cidade de São Paulo com experiências em contratos de produção internacionais, como production service e coproduções. Estão incluídos no catálogo os dados de contato e portfólio de produtoras sediadas na cidade de São Paulo, com diversos níveis de experiência, e as interessadas em colaborações internacionais, como coproduções internacionais e serviços de produção.

Pela regulamentação brasileira, todas as campanhas publicitárias e produções cinematográficas (com exceção das voltadas ao jornalismo) no Brasil, incluindo aquelas que não serão veiculadas localmente, devem ser filmadas em parceria com uma produtora brasileira.

O chamamento é em formato de fluxo contínuo, ou seja, continua recebendo novas inscrições. O catálogo, que também está disponível na página da SPFilm (filmesp.com), será atualizado com novas edições.