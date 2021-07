O cinema enquanto arte nasceu nos Estados Unidos e evoluiu vertiginosamente a partir da invenção do cinetoscópio, por William Dickson, em 1889. Mais ou menos na mesma época, no mesmo país, Charles Fey criava a maquininha que hoje é conhecida como caça-níquel.

Coincidência ou não, desde que a invenção de Charles Fey passou a adquirir novas roupagens e formatos, as máquinas de caça níqueis encontraram nos cinemas uma forte inspiração para dar cara aos seus jogos.

A seguir, alguns pontos onde ambas opções de entretenimento acabaram se esbarrando e se entrelaçando, e como essa relação se desenvolveu.

O encontro

Quando Charles Fey de fato criou as maquininhas de caça-níquel, suas engrenagens e fitas metálicas traziam imagens de jogos de cartas. A partir da produção de máquinas por outros fabricantes foram surgindo novas imagens para o colorido delas.

Começaram a produzir caça-níqueis com imagens de frutas, limões ou figuras diversas. Mas a partir da forte ascensão do cinema, fato que se deu sobretudo com a evolução das produções à cores, as “slot machine” foram se inspirando também na mesma onda.

Então, se espalharam pelos cassinos milhares de máquinas caça-níquel com temas como O Mágico de Oz, Guerra nas Estrelas, Top Gang entre outros filmes considerados ícones da produção cinematográfica.

Os anos 90

Essa fase marcou de forma intensa tanto a evolução do cinema quanto a repaginada vivenciada pelos jogos de cassino. A era digital que veio para ficar trouxe profundas mudanças na forma de produzir e distribuir entretenimento.

Os cinéfilos tiveram acesso aos DVD’s, depois a plataformas de filmes e séries online. Os apostadores, por sua vez, puderam vivenciar a era dos jogos online. Os cassinos online tiveram a oportunidade de dar novo significado à boa e velha maquininha de caça-níquel.

O cenário atual

É certo que tanto no âmbito do cinema quanto no universo dos jogos online, as transformações tecnológicas e o advento da internet trouxeram mudanças profundas nos hábitos de consumo das pessoas.

Em ambos os casos é possível ter acesso ao que se busca a partir de toques, telas, celulares, tablets ou computadores portáteis. Nem o amante do cinema precisa necessariamente estar no cinema físico, nem os apostadores nos grandes cassinos.

Entrelace de temáticas

Nos cinemas é muito comum encontrar temáticas que tem os jogos de cassinos e obviamente as famosas caça-níqueis como pano de fundo de seus roteiros. A exemplo pode-se citar Cassino Royale, Encurralado em Las Vegas, Crupiê entre tantos outros.

Nos cassinos online, é possível notar que as temáticas dos jogos oferecidos também se inspiram e muito em temas que já foram ou estão sendo explorados pelo cinema. Por exemplo, há jogos temáticos sobre múmias, desertos, magia, realeza e artes marciais.

Considerações finais

Cada um com suas especificidades, tanto o cinema quanto o cassino, em destaque o caça-níquel, nasceram de mentes geniais e passaram por aprimoramentos consideráveis, acompanhando a evolução tecnológica.

Hoje, se constituem alternativas de diversão e entretenimento, sendo preferidos por públicos de várias idades e acompanhados por pessoas de realidades diversas.