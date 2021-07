Ganhadores do Cinéfondation © Patrick Frater

A Mostra Cinéfondation do Festival de Cannes deu ao filme “Cantareira” o terceiro lugar da mostra focada em novos diretores, ainda estudantes do festival. O curta dividiu o prêmio com o romeno ”Love Stories on the Move”, de Carina-Gabriela Dasoveanu.

O paradoxo entre a metrópole e a natureza que literalmente a rodeia ganha corpo numa localidade: a Serra da Cantareira. Esse é o tema do curta-metragem “Cantareira”, realizado pelo paulistano Rodrigo Ribeyro e selecionado para a seleção Cinéfondation, focada em novos diretores, ainda estudantes. Produzido como trabalho de conclusão de curso da Academia Internacional de Cinema de São Paulo, o filme marca presença na competição que, como o próprio festival define, é destinada “para inspirar e dar apoio à próxima geração de realizadores de cinema”.

O filme mostra a história de Bento e Sylvio, neto e avô respectivamente, ambos com raízes profundas na Serra da Cantareira, mas em momentos diferentes de vida. O mais velho contempla preocupado o atual estado da Serra, com o “avanço” à espreita do aspecto natural do lugar, já cicatrizado por lojas e estradas abertas em meio a mata. O jovem vive em São Paulo, solitário, envolto pela cacofonia da cidade grande. Seria melhor voltar ao lugar onde cresceu?