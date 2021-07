A cineasta e atriz Helena Ignez mergulha em uma jornada através da própria história no documentário “A Mulher da Luz Própria”, que estreia no canal Curta! e na sua plataforma de streaming Curta!On. Do nascimento em Salvador à maturidade, ela fala sobre o que viveu enquanto ajudava a construir um cinema autenticamente brasileiro. Tudo isso diante do olhar de sua filha, Sinai Sganzerla, diretora do filme.

Narrado pela própria Helena, em primeira pessoa, o documentário intercala belíssimas imagens antigas — retiradas dos filmes de que participou e de registros de sua vida pessoal — com cenas feitas exclusivamente para “A Mulher da Luz Própria”. As imagens de várias épocas são entrelaçadas e ajudam a compor a mulher madura que vemos, com suas lembranças e aprendizados.

O filme mostra seus primeiros papéis, os casamentos com Glauber Rocha e Rogério Sganzerla (em cujo clássico “O Bandido da Luz Vermelha”, ela atuou), sua participação como atriz nos movimentos Cinema Novo e Cinema Marginal, a repressão da ditadura militar, o exílio, a volta ao Brasil, a maternidade, o tempo em que se afastou das telas para viver outras experiências, como o teatro, e sua passagem para trás das câmeras, como diretora de filmes.

Nessa fase mais madura, quando inicia sua carreira como cineasta — seu primeiro filme “Reinvenção da Rua” é lançado em 2003 —, o olhar de Ignez por trás das câmeras se foca principalmente em causas como o feminismo, a visibilidade das pessoas indígenas, LGBTQIA+ e de outros grupos sociais que enfrentam preconceitos e violências.

A estreia de “A Mulher da Luz Própria” é na Quarta do Cinema, 14 de julho, às 22h30. A produção será disponibilizada na mesma data no Curta!On.