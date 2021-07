Ney e Marcio Fraccaroli da Paris Filmes © Mariana Vianna

Após produzir e lançar mais de 15 filmes e vender quase 28 milhões de ingressos, a Paris Entretenimento anuncia um novo projeto: Homem com H, longa-metragem sobre a vida e a obra de Ney Matogrosso. Figura icônica do cenário cultural brasileiro, o cantor coleciona fãs, sucessos e polêmicas desde a década de 1970, quando surgiu como vocalista do revolucionário grupo musical Secos e Molhados. Mais do que relembrar as diversas fases da carreira do cantor, o roteiro de Homem com H pretende alternar as linhas narrativas da infância, adolescência, vida adulta e maturidade de Ney para que o espectador tenha uma visão ampla do ser humano por trás do artista.

O escolhido para levar a vida de Ney Matogrosso às telonas do cinema foi o cineasta Esmir Filho, responsável por filmes como Os Famosos e os Duentes da Morte e Verlust, e a série Boca a Boca, da Netflix. “Além de admirar Ney como pessoa e artista, me identifico muito com sua história de vida, sua postura frente ao mundo e seus pensamentos”, conta Esmir. “Meu desafio agora é traduzir a poesia de Ney para a linguagem do cinema, criando uma jornada sobre liberdade e afeto. Fiquei muito feliz quando o projeto chegou até mim por convite e iluminou meus últimos meses isolados, em que estive imerso nos discos de Ney e livros que contam sua trajetória. Ri, chorei, dancei”, completa.

Com o roteiro em fase de desenvolvimento, a Paris Entretenimento já se prepara para outro desafio de Homem com H: a escolha do ator que viverá Ney Matogrosso, que participa ativamente do desenvolvimento e das decisões artísticas do projeto. O filme deve ser gravado em 2022 e tem estreia prevista para 2023.