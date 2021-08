Realizadores de audiovisual de todos os estados do Brasil, com curtas-metragens voltados para o público infantil, podem se inscrever na Miau Competitiva Brasil, programação que vai integrar a Mostra Internacional Infantil de Audiovisual – Cine MIAU 2021. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de agosto de forma online. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.cinemiau.com.br.

Além das exibições de filmes nacionais e internacionais convidados, o Cine MIAU terá a Miau Competitiva Brasil, ampliando a participação de produções audiovisuais do país. Podem ser inscritos curtas-metragens com duração máxima de 10 minutos, de qualquer gênero ou formato, concluídos ou lançados a partir de janeiro de 2018. Os filmes devem ser voltados ao público infantil, com temas ligados à cidadania, ao protagonismo infanto-juvenil, à diversidade cultural, ao meio-ambiente, à psicologia infantil, entre outros assuntos relacionados à infância e à família contemporânea.

Será concedido prêmio no valor de R$ 2.500,00 ao Melhor Filme eleito pelo Júri Oficial (composto por 2 adultos e 2 crianças) e ao Melhor Filme eleito pelo Júri Popular. O voto popular será feito após sessões presenciais ou online, onde o público votará no seu preferido. Todos os filmes exibidos na mostra receberão certificado de participação.

Criado em 2019, o Cine MIAU tem como bandeira contribuir com a diversão e a reflexão da criança por meio do audiovisual, oferecendo conteúdos que dialogam com as diversas infâncias do Brasil e do mundo. Com acesso gratuito desde a primeira edição e exibições em praças e escolas de Fortaleza e do interior cearense, a Mostra Internacional Infantil de Audiovisual visa democratizar o acesso à cultura, alcançando, até hoje, mais de 10 mil pessoas.