© Pedro J Márquez

O filme “A Última Floresta”, dirigido por Luiz Bolognesi (“Ex-Pajé”), estreia nesta quinta, 9 de setembro, nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e Brasília. Luiz Bolognesi assina o roteiro ao lado do xamã e líder yanomami Davi Kopenawa. No dia 1º de setembro, o filme teve uma sessão especial na comunidade Watoriki, onde foi rodado, com a presença de Bolognesi, Kopenawa e Caio Gullane.

Em junho, “A Última Floresta” venceu os prêmios de Melhor Documentário no Festival Zeichen der Natcht, em Berlim, e o Prêmio Artístico de Melhor Obra no Festival dos Povos Originários, de Montreal. Também conquistou o prêmio do público na mostra Panorama no 71º Festival de Berlim. Foi a terceira vez que a Gullane foi premiada no festival – em 2018 “Ex-Pajé” garantiu o prêmio especial do Júri Oficial de Documentários da Mostra Panorama – foi a segunda vez que venceu a categoria Audience Award, também conquistada pelo filme “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, em 2015. O Panorama Audience Award acontece desde 1999. Este ano, a mostra Panorama apresentou 16 longas-metragens, sendo “A Última Floresta” o único representante brasileiro.

O longa-metragem também conquistou o prêmio de Melhor Filme no 18º Seoul Eco Film Festival, na Coreia do Sul, em junho, e foi exibido no DocsBarcelona - Festival Internacional de Documentários, na Espanha, em maio, no Wairoa Maori Film Festival, na Nova Zelândia, e no Biografilm Festival, na Itália, em junho. O longa também foi exibido nos festivais Visions du Réel, na Suíça, e no Hot Docs, no Canadá. A primeira sessão no Brasil ocorreu no 26º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários 2021. Também teve sessões no Festival Pachamama, em maio e junho, no Festival Internacional Imagem dos Povos e na Mostra Ecofalante de Cinema, durante a Semana do Meio Ambiente. Em agosto, foi exibido no Teatro Amazonas, em Manaus. O documentário também teve pré-estreia na plataforma de streaming Itaú Cultural Play onde será reexibido dia 30 de setembro, das 19h às 23h.

“A Última Floresta” retrata o cotidiano de um grupo Yanomami isolado, que vive em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela há mais de mil anos. O xamã Davi Kopenawa Yanomami busca proteger as tradições de sua comunidade e contá-las para o homem branco que, segundo ele, nunca os viu, nem os ouviu. Enquanto Kopenawa tenta manter vivos os espíritos da floresta, ele e os demais indígenas lutam para que a lei seja cumprida e os invasores do garimpo retirados do território legalmente demarcado. Mais de 10 mil garimpeiros ilegais, que invadiram o local em 2020, derrubam a floresta, envenenam os rios e espalham Covid e outras doenças entre os indígenas.