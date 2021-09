O Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco abriu inscrições para as oficinas gratuitas que fazem parte das atividades da 11ª edição do festival, que acontece de 8 a 17 de outubro. São cinco oficinas ministradas por profissionais com larga experiência, que atendem diferentes perfis de público, entre crianças, iniciantes e profissionais, que oferecem a oportunidade de disseminação do conhecimento, formação de novos profissionais e incremento da produção local de animação.

As oficinas são gratuitas e acontecerão entre 9 e 15 de outubro em encontros online ao vivo pelo Zoom. As inscrições são recebidas exclusivamente pelo link https://linktr.ee/animagefestival até 29 de setembro. Os selecionados serão divulgados no dia 4 de outubro, com prioridade, mas não exclusivamente, aos residentes no estado de Pernambuco. E como forma de ampliar a representatividade no cenário da animação, 50% das vagas serão destinadas para as populações LGBTQIA+, negra e periférica.

Nos dias 9 e 10 de outubro será ministrada a oficina Cinematografia – A Construção da Imagem do Filme, sob a orientação de Alziro Barbosa, direcionada a iniciados e profissionais, onde serão exploradas as interações entre a fotografia e a narrativa na experiência cinematográfica da animação. O objetivo é ampliar o entendimento das diferentes ferramentas utilizadas na narrativa do filme.

Direcionada para crianças, Animação em Stop Motion, ministrada por Marta Russo, acontece em duas turmas: uma nos dias 11 e 13 de outubro e outra nos dias 14 e 16 de outubro. O stop motion é uma das técnicas mais populares do universo animado, que permite animar objetos a partir de uma sequência de fotos, onde o objeto é movido em diferentes posições criando a ideia de movimento. Esta oficina irá introduzir o participante nesta arte a partir dos conhecimentos básicos da técnica.

O festival também abre espaço para a elaboração de roteiros, que pode ser considerada a etapa crucial em uma produção cinematográfica, na oficina de Roteiro para Animação, pilotada por Leandro Maciel, entre os dias 11 e 15 de outubro. Uma oportunidade incrível para conhecer e aprimorar técnicas de escrita, argumentação, dramaticidade e ambientação voltados para o gênero.

Nos dias 13, 14 e 15 de outubro, acontece a oficina Técnica Mista e Chroma Key Experimental em Composição, ministrada por Gabriel Bitar, que vai apresentar novas tendências do cinema da animação, como o uso de diferentes objetos, formas e materiais para contar histórias. A ideia do encontro é demonstrar aos participantes a riqueza da mistura desses materiais dentro do universo da composição digital.

Já a oficina Memórias Viajantes – Recriando o Tempo em Animação, nos dias 11, 13, 14 e 15 de outubro, aborda o uso subjetivo das lembranças na criação fílmica. A oficina, comandada por Diego Akel, convida o participante para um retorno às memórias de infância, uma reflexão sobre o tempo através da animação com retratos, fotos de família e outras imagens impressas da história de cada um.

Além das oficinas, a 11ª edição do Animage trará mostra competitiva de curtas-metragens inéditos do mundo todo, mostras especiais, longas, masterclasses, entrevistas e painéis, tudo com acesso gratuito, para adultos e crianças.

O evento acontece em formato híbrido, com exibições online através do site do evento e sessões presenciais no histórico Teatro do Parque, tradicional reduto da cinefilia em Pernambuco, recém-reinaugurado após um minucioso processo de restauração e com equipamentos de som e projeção de última geração.