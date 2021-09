André Ramiro em cena do filme © Ana Carolina Mamari

Uma casa em Santa Tereza, no Rio, foi o cenário principal de Níobe, longa de Fernando Mamari, que encerrou as filmagens em agosto. Durante cerca de 20 dias, o local foi palco para as cenas do jogo de poder que envolveu os personagens de Kadu Moliterno (Presidente Naya), Roberto Pirillo (General Honório), Timóteo Heiderick (empresário John) e Breno de Filippo (Deputado Braga). As intrigas e as traições dos poderosos acabaram interferindo no destino dos personagens de Bárbara França (prostituta Rita) e de André Ramiro (segurança Chicão).

O longa faz um retrato distópico do país e a história acontece em um só dia. Para a reunião organizada em sua casa, o empresário John aguarda o Presidente Naya; o General Honório e o Deputado Braga. O objetivo é subornar o parlamentar e assim obter a liberação para a exploração de um metal valioso em território indígena. Mas nada sai como planejado quando os convidados se confrontam.

Lideradas por Rita, as garotas de programa convidadas para o encontro e, até então coadjuvantes na noite, acabam desempenhando um papel inesperado que mudará o rumo de suas vidas para sempre. Ao lado delas está o segurança Chicão que, dependente do patrão ganancioso e sem escrúpulos, faz uma difícil escolha ao resolver ajudar Rita, por quem sente grande atração.

Autor do roteiro ao lado de Violeta Rodrigues, Fernando Mamari quis que a história abordasse as escalas de poder numa sociedade e mostrasse que algumas poucas pessoas podem decidir o futuro de milhares. Para ele, a produção vai mostrar a descrença da sociedade nos poderes constituídos do país, onde os jogos escusos parecem ocupar posição central em todas as bandeiras. A direção de produção é de Sonia Freitas, com produção executiva de Júlio Braga. A produção é da Pajé Cultural com coprodução da Jardim Digital.