De 13 a 19 de dezembro, a Vila de São Jorge, porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, recebe a 5ª edição do CineFest São Jorge, o primeiro e único festival de cinema da região da Chapada dos Veadeiros. Tradicionalmente realizado no mês de outubro, este ano o evento acontecerá excepcionalmente no mês de dezembro, trazendo uma programação em formato híbrido, com atividades presenciais e online totalmente gratuitas.

O 5º CineFest São Jorge enfrenta o desafio de trazer um pouco de alento para um dos períodos mais difíceis da história recente da humanidade, celebrando a vida e buscando caminhos para um futuro melhor. Com o conceito curatorial “Ideias de um mundo novo”, se propõe a ser palco para manifestações artísticas que exploram a temática, o registro do que somos e o futuro que queremos, respondendo a perguntas como: Para onde vão nossos horizontes? Quais conexões queremos? Qual mundo podemos construir?

As inscrições para as duas mostras competitivas estão abertas e serão encerradas no dia 29 de novembro. O festival será composto por mostras paralelas de filmes convidados e duas mostras competitivas:

Mostra Competitiva de Filmes da Chapada – Serão selecionados filmes de até 26 minutos produzidos a partir de 2019 por realizadores residentes na região da Chapada dos Veadeiros. Os filmes selecionados concorrerão ao prêmio de Melhor Curta da Chapada dos Veadeiros.

Mostra Competitiva de Curta-Metragem – Serão selecionados filmes de até 26 minutos produzidos a partir de 2019 por produtores de todo o território nacional, com temáticas diversas e de todos os gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental. Os filmes selecionados concorrerão ao prêmio de Melhor Curta do 5º CineFest São Jorge.

Ambas as premiações serão definidas pelo júri técnico do festival e os vencedores receberão troféu e um prêmio em dinheiro no valor de 1 mil reais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cinefestsaojorge.com.br