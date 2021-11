Os interessados em participar das atividades formativas da 20ª Goiânia Mostra Curtas já podem se inscrever. O prazo segue até 15 de novembro. Assim como toda a programação desta edição, o público poderá participar de forma online e gratuita. A edição de 2021 será realizada de 23 a 28 de novembro, e marca os 20 anos de festival, que acontece desde 2001.

Na aula de Silvia Cruz, fundadora da Vitrine Filmes, que atua na distribuição de filmes independentes brasileiros, o tema abordado será “Distribuição cinematográfica e mercado audiovisual brasileiro”. Nos dias 25 e 26 de novembro, das 10h às 12h, o público conhecerá mais sobre o cenário audiovisual brasileiro nas suas batalhas e conquistas dos últimos anos, além de possíveis modelos de negócio dentro do cenário social e econômico atual.

A oficina “Narrativas Documentais” será ministrada pelo diretor Cristiano Burlan, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, das 14h às 17h. O objetivo é levar os participantes a uma reflexão sobre os meios e modos de produção e realização do documentário no Brasil, buscando compreender se existe uma distinção entre documentário e ficção.

Para participar das atividades, basta se inscrever pelo site goianiamostracurtas.com.br. Os candidatos passarão por análise curricular e a lista dos selecionados será divulgada no dia 18 de novembro. As vagas são limitadas, mas é possível se inscrever em mais de uma atividade. A programação da 20ª Goiânia Mostra Curtas contará também com mostras, debate, palestra, bate-papo, pocket show, entre outras atividades.