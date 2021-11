Estão abertas as inscrições para curtas e longas para o XII Festival Internacional de Cinema da Fronteira, até o dia 3 de dezembro. O regulamento completo e o envio de obras estão disponíveis nas plataformas Festhome e FilmFreeway. O homenageado desta edição é o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina. O evento acontece em Bagé (RS), de 17 a 19 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas no site fb.com/festivaldafronteira.

Além das mostras, a atração traz oficinas, debates e shows musicais. O Festival da Fronteira apresenta três categorias competitivas para títulos realizados a partir de 2019: mostra de longas, curtas internacionais e mostra regional de curtas. Os filmes devem ser falados em português ou espanhol, ou estar legendados em um desses idiomas. Nesta edição, o festival terá como temática “Identidade, Pertencimento e Resistência”, que busca valorizar as produções gaúchas realizadas durante a pandemia.

A Mostra Competitiva Internacional de Longas recebe títulos com duração mínima de 50 minutos. Para a Mostra Internacional de Curtas podem ser enviadas produções de qualquer nacionalidade de até 15 minutos. Já a Mostra Competitiva Regional é aberta a curtas com até 15 minutos, realizados na faixa de fronteira Brasil/Uruguai/Argentina. As inscrições desta última categoria devem ser feitas em suporte físico (pendrive ou DVD), na sede do curso de Jornalismo da Urcamp Bagé (Av. Tupi Silveira, 2099), das 14h às 22h.