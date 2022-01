A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e da Spcine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, anunciou a criação de 10 novas salas de cinema do Circuito Spcine na periferia da cidade. As salas serão instaladas em Centros Educacionais Unificados (CEUs), em regiões em que há pouca ou nenhuma oferta gratuita de salas de cinema, e tem um investimento total de R$15 milhões.

A iniciativa foi anunciada pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes, juntamente com a secretária de cultura Aline Torres, o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, e a presidente da Spcine, Viviane Ferreira, nesta quinta-feira, no Centro Cultural São Paulo (CCSP). O anúncio aconteceu durante o encerramento das festividades do Aniversário de São Paulo, que marcaram o início da comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

A Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual ligada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, criou em 2016 o Circuito Spcine, voltado à democratização do acesso ao cinema e com seleções de títulos que vão desde filmes de arte até blockbusters, incluindo mostras de cinema. Com o anúncio das novas unidades, a rede passa a ser composta por 30 salas públicas, sendo 25 em CEUs (Centros Educacionais Unificados) em todas as áreas da cidade, 4 em centros culturais e 1 em biblioteca. Pelo Circuito Spcine, já passaram mais de 1,7 milhão de espectadores desde a sua criação. Até o início da pandemia, o público majoritário foi composto por crianças em idade escolar — por ano, mais de 460 mil espectadores já passaram pelas salas do Circuito Spcine.

Os CEUs escolhidos para receber as salas serão as unidades Guarapiranga, Rosa da China, Navegantes, Água Azul, Pêra Marmelo, Paraisópolis, Alvarenga, Três Pontes, Tiquatira e São Mateus. Os locais já foram aprovados na análise das estruturas físicas e de viabilidade de instalação das salas. A expansão estava prevista no Plano de Metas, e a escolha dos locais teve como prioridade áreas periféricas e de baixo poder aquisitivo; regiões com nenhuma sala da Spcine e/ou de outras redes; e locais afastados de centros de lazer públicos.

O funcionamento das novas salas está previsto para o segundo semestre deste ano, após assinatura do contrato com as empresas vencedoras da licitação.