Em sua 15ª edição, o Curta Taquary, que acontece entre 16 e 22 de março, em formato híbrido (online e presencial), recebe inscrições para suas nove mostras competitivas e, a cada filme submetido para análise da curadoria, uma espécie nativa será plantada em escolas e outros espaços públicos da cidade e seu entorno.

Disponível exclusivamente no site do evento (www.curtataquary.com.br), a ficha de inscrição pode ser preenchida até o dia 30 de janeiro. Estão aptos a participar filmes de ficção, animação, documentário ou de caráter experimental com até 30 minutos de duração, incluídos os créditos, que tenham sido concluídos a partir de janeiro de 2021. Os realizadores e/ou produtores devem ser brasileiros ou radicados no país há mais de dois anos. É possível se inscrever em mais de uma mostra e não há limite de número de trabalhos submetidos por realizador.

As nove categorias competitivas são: Mostra Brasil, com obras de temática livre; Mostra Primeiros Passos, voltada para os primeiros filmes de novos realizadores; Mostra Dália da Serra, com filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas; Mostra Universitária, direcionada para produções oriundas de estudantes de graduação; Mostra Diversidade, com obras que abordem questões de sexualidade e de gênero. Completam ainda a programação a Mostra Curtas Fantásticos, com foco no horror, ficção científica e fantasia; Mostra Criancine, para o público infantojuvenil; Mostra Pernambucana, com trabalhos produzidos no Estado; e a Mostra Por Um Mundo Melhor, focada na educação ambiental.