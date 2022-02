Você conhece o Claro Família? Considerado uma ótima escolha para os clientes que estão em busca de pacotes pós-pago para compartilhar com familiares, esse tipo de plano pode representar uma grande economia para o seu bolso no final do mês. Afinal, você incluir até cinco dependentes que irão compartilhar todos os benefícios do pacote contratado.

Quer saber mais sobre como funciona e quais são as opções disponíveis no Claro Família? Então não deixe de acompanhar todas as informações do texto de hoje!

O que é e como funciona o Claro Família?

Os planos Claro Família são pacotes pós-pagos que permitem aos clientes usar de forma compartilhada todos os benefícios contratados, como internet, minutos para ligações e mensagens de texto. As ofertas variam de acordo com a quantidade de pessoas que serão incluídas no plano, portanto você pode contratar a opção que melhor se encaixa na realidade da sua família.

O valor total a ser pago é gerado em uma única conta e o titular do pacote é quem fica responsável por fazer a gestão e o compartilhamento dos benefícios entre os dependentes. Assim, é possível liberar mais franquia de internet para quem precisa de 4G para estudar ou mais minutos para quem faz muitas ligações no dia a dia, por exemplo.

Qualquer pessoa acima de 18 anos pode assinar um plano família da Claro. Para isso, basta ter, pelo menos, uma outra pessoa para incluir no pacote como dependente. Além disso, também é importante mencionar que as ofertas podem se tornar ainda mais vantajosas quando o cliente inclui outros serviços da operadora, como banda larga ou TV por assinatura. Dessa forma, você pode garantir ainda mais benefícios e economia para a sua família.

Quais são as vantagens do Claro Família?

Todos os planos família da Claro oferecem aos usuários ligações ilimitadas para fixos e celulares de qualquer operadora do Brasil. E para quem ainda gosta de usar mensagens de texto, a operadora também proporciona o envio ilimitado de SMS para qualquer número do país.

Mas as vantagens não param por aí. Confira a seguir três benefícios que você pode ter acesso ao contratar um pacote Claro Família:

1. Apps para usar à vontade sem descontar do plano

Já pensou em navegar em diversos aplicativos sem nenhum tipo de desconto na sua franquia de internet móvel? Nos planos família isso é possível! Clientes que compartilham esse tipo de pacote podem usar a vontade redes sociais, como Instagram, Facebook, WhatsApp e Twitter, e apps, como Waze e Cabify, sem qualquer dedução no pacote de dados.

2. Serviços Claro ilimitados

Outra vantagem do Claro Família é o acesso ilimitado aos aplicativos de serviços da Claro sem desconto da franquia de dados. Tanto o titular do pacote quanto seus dependentes podem usar o Claro Vídeo, Claro Música, Claro Banca e Claro Notícias a qualquer momento e sem nenhum custo adicional.

3. Passaporte Mundo

Esse sem dúvidas é um dos diferenciais dos pacotes família da Claro. Com o Passaporte Mundo, Roaming internacional você tem as melhores tarifas de roaming internacional para falar e navegar em diferentes países enquanto estiver viajando.

Quais são os planos Claro Família?

Ao todo, existem cinco opções de planos Claro Família. Confira mais informações sobre eles a seguir.

Claro Família 8GB

Claro Família 10GB

Claro Família 15GB

Claro Família 50GB

Claro Família 100GB

Como contratar os planos Claro Família?

Depois de analisar os pacotes disponíveis e encontrar a opção que melhor atende às necessidades da sua família, você pode contratar um plano Claro Família de forma simples e segura pela internet, pelo atendimento via telefone ou ainda na loja Claro mais próxima.

Caso prefira contratar pela internet, basta acessar o site da Claro, encontrar o plano ideal, clicar em “Eu quero” e seguir as instruções seguintes. Já pelo telefone, ligue para o número 1052 de qualquer telefone, escolha a opção Claro Família e siga as instruções. Em todos os meios, lembre-se de ter em mãos os seus documentos pessoais para facilitar o atendimento.

E então, o que achou dos planos Claro Família? Acredita que essa pode ser uma boa escolha para você e seus dependentes? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários!