Set de "No Mundo da Luna" © Andre Cherri

A HBO Max iniciou as produções de ”No Mundo da Luna” e ”O Beijo Adolescente”, adaptações das obras de Carina Rissi e Rafael Coutinho, respectivamente. Carina Rissi é um dos talentos parceiros da WarnerMedia Latin America e, além de ”No Mundo da Luna”, o longa-metragem “Procura-se um Marido (título provisório), também baseado em um dos seus livros, já está em fase de produção.

Com dez episódios de trinta minutos, ”No Mundo da Luna” terá Marina Moschen em seu primeiro papel como protagonista. Leonardo Bittencourt, Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima, Enzo Romani e Luana Martau também estão confirmados no elenco.

Luna (Marina Moschen) vem de uma família cigana e é jornalista recém-formada. Para se aproximar da profissão, acaba aceitando fazer horóscopo para um portal de notícias usando cartas do baralho cigano. O que ela não imagina é que as cartas herdadas de sua família – e com séculos de história – falam com ela. Literalmente.

Durante a temporada, Luna enfrentará os desafios do primeiro emprego, lutará para manter vivo seu sonho de virar jornalista e sofrerá a tortura de se apaixonar por dois rapazes completamente diferentes, que trabalham com ela. Junto com Luna, acompanhamos suas amigas, Sabrina e Bia, também na crise dos 20: uma na tentativa de fazer arte na era das NFTs e a outra uma gamer em uma equipe só de homens. Juntas, elas vão desbravar os primeiros passos da vida adulta.

Já o ”O Beijo Adolescente”, com oito episódios de 30 minutos cada, conta a história de Ariel, um menino que acaba de ingressar na adolescência. Ao perder a mãe, ele se vê obrigado a mudar de casa e de escola, onde sofre bullying e só tem um amigo, Denis. Após beijar uma menina mais velha chamada LinLin, Ariel descobre que tem um poder especial e começa a integrar o BA (Beijo Adolescente), grupo seleto de meninos e meninas que desenvolvem poderes na adolescência e ditam as tendências do mundo atual.

Uma onda de assassinatos de adolescentes cometidos por um Monstro enigmático que só os jovens parecem enxergar, vai colocar BA em rota de colisão contra o governo. As autoridades em busca de um inimigo acusam o BA de ser uma gangue e seus integrantes de serem os culpados dos assassinatos.

As produções fazem parte da iniciativa da WarnerMedia Latin America de se aproximar do mercado literário latino-americano e trazer ainda mais histórias regionais para a sua plataforma de streaming, dando voz aos talentos locais.

“No Mundo da Luna” é produzido pela Moonshot Pictures, com direção geral de Roberto d’Avila e direção de episódios de Maria Farkas, Claudia Castro e Michael Ruman. Com direção de Mariana Youssef, André Ristum e Denis Cisma, ”O Beijo Adolescente” é produzido pela Gullane e possui criação de Peppe Siffredi e Mariana Youssef. Caio Gullane é o showrunner.

Ainda sem previsão de estreia, ”No Mundo da Luna” e ”O Beijo Adolescente” são títulos Max Originals e serão lançamentos exclusivos da plataforma de streaming HBO Max.