Muito se fala sobre as glórias pregressas de um país, mas a História também é repleta de acontecimentos dignos de vergonha, alguns deles esquecidos — ou mesmo omitidos de livros escolares. No Brasil não é diferente, com episódios de guerras, desrespeito aos direitos humanos, apropriação de mão de obra escravizada e outros crimes que merecem um olhar mais aprofundado. A série documental “Inconveniências Históricas”, que estreia exclusivamente no Curta!, revela esses capítulos sombrios da história do Brasil.

Dirigida por Belisario Franca e conduzida pelo historiador Sidney Aguilar, a série se divide em dez episódios que vão traçando esse panorama “inconveniente” da historiografia nacional. O primeiro episódio começa com o momento mais cruel: a escravidão de indígenas e negros, período que durou cerca de 350 anos. Os fatos são narrados e analisados também pelos historiadores Pedro Puntoni, Sidney Chalhoub e Ynaê Lopes dos Santos, e pelo filósofo e escritor Ailton Krenak. Embora o assunto seja vastamente comentado, a série apresenta perspectivas menos conhecidas sobre esse horror.

Os convidados traçam um cenário que começa em meados do século XVI, quando a escravidão predominante era a dos povos indígenas, e avança até o momento em que ela perde espaço, entre outros fatores, pelo fato de ser menos rentável do que o tráfico de africanos. O episódio mostra que, mesmo quando a escravidão passa a ser combatida também por brancos e abolida em diversas partes do mundo, a prática continua a existir nas Américas, legal ou ilegalmente, neste segundo caso, após as leis que proibiam o tráfico negreiro.

Além da escravidão, a série trata de outros maus momentos de nosso passado. Entre eles, a saga de João Cândido na Revolta da Chibata, as ligações entre Getúlio Vargas e os países do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, a opressão contra as mulheres já na República, entre outros. Além dos convidados mencionados neste primeiro capítulo, também participam as historiadoras Mary Del Priore e Lilia Schwarcz, entre outros especialistas.

“Inconveniências Históricas” é uma produção da Giros viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual. Após a estreia no canal, a série também estará em streaming através do Curta!On – Clube de Documentários, disponível no NOW – da NET / Claro – e no plano “Curta!On” do Tamanduá.TV. A estreia é na Sexta da Sociedade, 18 de março, às 23h30.