“Férias Trocadas”, nova comédia com produção da Paris Entretenimento, começa a ser filmada esta semana em Cartagena, na Colômbia, e traz no papel principal Edmilson Filho em dose dupla. Ele interpreta Zé e Edu ou José Eduardo Santos, dois homens homônimos que, por coincidência, viajam no mesmo dia para Cartagena e quando chegam ao local, uma grande confusão muda o destino de suas famílias.

José Eduardo, ou Zé, é dono de uma escolinha de futebol e tirou a sorte grande em uma rifa ganhando uma viagem para toda a família. Suellen (Aline Campos) e Rô (Klara Castanho), a filha blogueira do casal, ficam animadas com o primeiro passeio internacional da família. Apesar de desconfiada, a esposa de Zé está animada em comemorar o aniversário fora do Brasil. Já José Eduardo, ou Edu, é um empresário engomadinho e cheio de preconceitos, que vai sair de férias com a esposa Renata (Carol Castro) e o filho tiktoker João (Matheus Costa). Mas o padrão da viagem deles é outra: resort cinco estrelas com toda mordomia, restaurantes caros, massagens, tudo do bom e do melhor.

A confusão começa quando os dois, por engano, se hospedam no lugar errado. Zé vai para o hotel de luxo e Edu para a pousada simples. Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas a viver e, apesar dos contratempos, acaba os unindo ainda mais. Porém, quando os dois ‘Josés Eduardos’ desfazem o mal entendido, a vida conjugal deles fica ameaçada. Uma nova amizade começa a surgir entre eles para tentar recuperar o amor de suas esposas.

Com direção de Bruno Barreto, o filme traz ainda no elenco Carol Castro, Aline Campos, Klara Castanho, Matheus Costa e Gustavo Mendes. Com distribuição da Paris Filmes, a previsão de lançamento é dia 29 de dezembro.

Com ideia original de Bia Crespo, “Férias Trocadas” é escrito por Bia Crespo, Juliana Araripe, Otávio Martins e Dario Pato, com colaboração de Edmilson Filho. O filme conta com patrocínio da Claro, da Aços F. Sachelli, da Rede D’Or São Luiz e do ProAC, por meio da Lei Aldir Blanc.