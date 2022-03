Estudantes de ensino superior, ensino médio, cursos técnicos ou cursos livres de cinema terão mais uma vez a chance de participar do mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais. O Concurso Curta Ecofalante, um dos programas competitivos da Mostra Ecofalante de Cinema, recebe inscrições até o dia 27 de março.

Serão aceitos filmes com até 30 minutos de duração, feitos por estudantes de qualquer instituição de ensino do Brasil. O critério de seleção será a qualidade cinematográfica do trabalho e a relevância do tema, que deve abordar questões que dialoguem com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030.

Os filmes selecionados farão parte da programação da 11ª edição da Mostra Ecofalante, que acontecerá em junho de forma híbrida (com sessões presenciais na cidade de São Paulo e online), e concorrerão nas categorias Melhor Curta Ecofalante – com prêmio de R$ 4.000,00 – e Melhor Filme pelo Público.

O Concurso Curta Ecofalante foi criado em 2015 com o objetivo de estimular a produção audiovisual brasileira, incentivando aqueles que estão no início de suas carreiras. Na última edição, o curta “Quarentena pra Quem?”, de Laís Maciel e Isabella Vilela (Senac), foi o vencedor do Prêmio do Júri. “Àprova”, dirigido por Natasha Rodrigues (Unicamp) recebeu menção honrosa, enquanto “Remanescente”, de João Victor Avila (Senac), foi o vencedor do Prêmio do Público.

O Concurso Curta Ecofalante é uma realização da Ecofalante, organização da sociedade civil fundada em 2003 com o objetivo de realizar projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável do planeta por meio da educação e da cultura.

O regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados no site http://ecofalante.org.br/competicao/curta.