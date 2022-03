© Uriel Pandini

Em Me Tira da Mira, Cleo dá vida à Roberta, uma agente secreta em busca de respostas para a morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). A comédia dirigida por Hsu Chien marca a primeira vez de Cleo contracenando com o pai Fábio Júnior, e o irmão Fiuk nos cinemas. Além do trio, o filme conta ainda com outros grandes nomes no elenco, como Viih Tube, Gkay, Mel Maia, Kaysar Dadour, Cris Vianna, Sérgio Guizé, Silvero Pereira, Júlia Rabello e Bruna Ciocca. Com distribuição da Imagem Filmes, o longa estreia nos cinemas em 24 de março.

Roberta é uma investigadora da Polícia Civil que se infiltra como agente secreta na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético para investigar a morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer) por conta própria. A suspeita é de que o chá desenvolvido pelos donos da clínica, usado para reequilibrar a energia dos pacientes, pode estar matando pessoas. Durante a investigação, ela contará com o apoio de sua terapeuta, Isabela (Bruna Ciocca), com quem forma uma dupla divertida e implacável. Além dela, o policial Lucas (Fiuk), a atriz “cancelada” Natasha Ferrero (Júlia Rabello) e Rodrigo (Sergio Guizé), seu ex-parceiro no amor e no trabalho, também estarão ao seu lado nessa missão.

Além do grande elenco, Me Tira da Mira conta ainda com uma trilha inédita dirigida por Diego Timbó.