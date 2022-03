Pela terceira vez, roteiristas e diretores brasileiros podem concorrer a uma vaga para a Pop Up Film Residency, programa de mentorias para desenvolvimento de um longa de ficção criado por cineastas para cineastas, que acontece durante três semanas, em agosto, em Vilnius, capital da Lituânia. O Projeto Paradiso, em parceria com a Pop Up, garante a vaga de um brasileiro. O selecionado receberá uma Bolsa Paradiso e apoio para traslado no valor de R$ 5 mil, além de passar a integrar a Rede Paradiso de Talentos.

Para participar, o roteirista ou diretor-roteirista deve ter pelo menos dois longas dirigidos e lançados em salas ou festivais, ser fluente em inglês e enviar sinopse e argumento do longa de ficção, carta de intenção, entre outros documentos – todos em inglês –, através deste formulário, até o dia 13 de abril. O regulamento completo para participar da Pop Up Film Residency está disponível aqui.

Para contribuir com informações sobre a residência e esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo seletivo, no próximo dia 10 de março, às 10h, a equipe do Projeto Paradiso fará um bate-papo pelo Zoom, com a participação de Matthieu Darras, idealizador da Pop Up Film Residency, Esmir Filho, roteirista participante da última edição, e Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

A residência é parceria de outras entidades, laboratórios, festivais e mercados internacionais, como o Next Step, do Festival de Cannes, o Hezayah Lab, do Doha Film Institute, o When East Meets West e o EAVE Producers Workshop. Em 2018, durante a primeira edição da Pop Up, na Bratislava (Eslováquia), a brasileira Beatriz Seigner (“Enquanto Eles Dormem”) recebeu mentoria de Joelle Touma, roteirista franco-libanesa de “O Insulto”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro naquele ano. Na edição de 2020 – que aconteceu em 2021 por conta da pandemia –, Esmir Filho foi selecionado para participar da residência em Atenas (Grécia), e teve Kallia Papadaki como tutora.