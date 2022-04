O Estúdio Escola de Animação (EEA) abriu suas inscrições, até 24 de abril, através do site www.estudiodescola.com.br. Na sua décima temporada, o curso gratuito de formação audiovisual voltará às aulas presenciais, no Centro do Rio.

Podem concorrer jovens de 16 a 24 anos, moradores de Rio de Janeiro e Grande Rio, com prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social, baixa renda e matriculados na rede pública de ensino. Além de ser gratuito, o curso ainda oferece passagens para o transporte e lanche aos alunos, como forma de viabilizar a presença e frequência deles nas classes.

De junho a novembro, os jovens vão se encontrar duas vezes por semana – segundas e quartas ou terças e quintas –, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Como nas edições anteriores, serão 45 vagas para o nível 1 divididas em três turmas de 15 alunos e cada uma fará um filme de animação ao final.

Todos os critérios para participação na formação se encontram no regulamento no site. O processo seletivo inclui duas etapas: na primeira são avaliados a resposta ao questionário de inscrição e o desenho, enviados pelo site. E, então, 135 jovens selecionados são entrevistados para checagem dos requisitos fundamentais daqueles que preencherão as vagas disponíveis.