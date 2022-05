Estão abertas as inscrições para o 17º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, evento sediado há 17 anos na cidade de Floriano (PI) e que reúne as obras audiovisuais mais recentes do setor cinematográfico brasileiro. As inscrições são gratuitas, online e seguem até o dia 31 de maio.

Podem participar da seleção produções nas categorias: longa-metragem ficção e documentário e curta-metragem documentário, ficção e animação. O regulamento do Encontro bem como a ficha de inscrição a ser preenchida estão disponíveis no site www.cinemadossertoes.com.

A curadoria das obras inscritas no Encontro ocorre a partir do dia 20 de maio e o evento tem data marcada para acontecer de 20 a 24 de julho, seguindo todos os protocolos de segurança orientados pelos órgãos de saúde pública.