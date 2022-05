Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. O evento, promovido pelo curso de Produção Audiovisual da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), acontece de 4 a 6 de julho.

Podem participar universitários de todo país com curtas-metragens de ficção, animação ou documentários produzidos entre 2021 e 2022. Os curtas podem ter, no máximo, 20 minutos de duração.

O Tainha Dourada tem 14 categorias e a expectativa da comissão organizadora é selecionar cerca de 40 curtas. Além da Mostra Competitiva, o festival terá palestras, oficinas e workshops na área de cinema, audiovisual e comunicação. A programação é aberta à comunidade.

As inscrições para a Mostra Competitiva seguem até 18 de junho e a divulgação dos selecionados está prevista para o dia 29 de junho. A inscrição para as oficinas e palestras acontece de 19 de junho a 1 de julho. A programação e o link para inscrição estão disponíveis aqui.