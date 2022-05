Com o tema Construindo narrativas: aprendendo a contar histórias visuais, a cineasta e roteirista Sabina Anzuategui realiza cinco encontros virtuais e gratuitos sobre a criação de roteiros audiovisuais. O ciclo, uma parceria da Brazucah Produções, Cine Autorama e Centro Paula Souza, tem início dia 5 de maio, às 16h com a oficina O que é uma História?, que abordará elementos da narrativa.

O ciclo, realizado sempre às quintas-feiras, traz outros encontros gratuitos que convidam o público a mergulhar em diferentes temáticas relacionadas a criação de roteiros audiovisuais. No dia 12 de maio, o tema do encontro é O que torna uma história interessante? e no dia 19 de maio o assunto a ser tratado é Tudo pode virar história?

Os encontros prosseguem no dia 26 de maio com a oficina Diálogo não é conversa fiada e terminam dia 2 de junho com Criar imagens com as palavras. O ciclo de oficinas Construindo narrativas: aprendendo a contar histórias visuais é uma contrapartida social de formação de público do projeto Cine Autorama, viabilizado por meio da Lei Fedeal de Incentivo à Cultura, organizado pela Brazucah Produções. Apoio Centro Paula Souza e realizado Ministério do Turismo e Governo Federal.

Todas as oficinas serão transmitidas ao vivo pelos canais do Youtube do Cine Autorama (youtube.com/channel/UCq0Uul_K1O5xp85nYTrO6jg) e do Centro Paula Souza (youtube.com/c/centropaulasouzaspoficial). Para receber certificados de participação é necessário se inscrever até o início de cada encontro pelo site even3.com.br/redebrazucah.