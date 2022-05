© Fabio Rebelo

Vai Dar Nada, primeiro longa-metragem original do Paramount+ produzido no Brasil, estreia na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, com exclusividade na plataforma de streaming.

Filmada em Porto Alegre (RS), a nova produção do VIS, divisão de estúdios da Paramount, é uma comédia escrita por Guel Arraes e Jorge Furtado, dirigida por Furtado e Ana Luiza Azevedo, e estrelada por Cauê Campos, Jéssica Barbosa, Katiuscia Canoro, Rafael Infante, entre outros.

O filme conta a história de Kelson (Cauê Campos), um jovem ladrão de carros e motos, que usa a sua motocicleta para escapar da polícia e conquistar seu amor, Neide (Fernanda Teixeira). O problema é que, para escapar de tantas perseguições, ele precisa de uma moto mais potente. Kelson, então, acaba comprando de Fernando (Rafael Infante), um golpista, a motocicleta que pertencia a um bandido perigoso, Brasilite (Heinz Limaverde). Fernando é casado com Suzi (Katiuscia Canoro), uma policial que participa (e muito) dos seus esquemas. Quando Brasilite sai da prisão e quer sua moto de volta, Kelson e Suzi precisam ser ágeis, espertos e ainda convincentes para despistarem tanto polícia quanto ladrão. A dupla conta também com a ajuda de Edmundo (Nicolas Vargas), comparsa de Kelson e da Dra. Marcia (Kizi Vaz), advogada que trabalha com Rebeca (Jéssica Barbosa), irmã de Kelson, que, em um momento de descuido, se envolve com Fernando.

Vai Dar Nada é um original Paramount+, produzido pelo VIS, em parceria com a Casa de Cinema de Porto Alegre. O longa-metragem tem produção executiva de María Angela de Jesus e Tereza Gonzalez do VIS. E também tem produção executiva de Nora Goulart da Casa de Cinema de Porto Alegre.